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黃暐瀚揭五倍券內幕：蔡英文忍7天讓蘇貞昌明白1件事

▲▼蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院原先讓民眾付1000元現金換5千元振興券的規劃，引發英系及正國會立委要求免付1000元現金。行政院13日終於宣布民眾免付1000元。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，短短一個星期，總統蔡英文兵不血刃，讓行政院長蘇貞昌清楚一件事「我才是大當家」。

黃暐瀚19日在臉書表示，8月11日蘇貞昌帶幕僚進總統官邸報告五倍券政策，蔡英文聽完不置可否，提醒蘇貞昌「記得跟立院黨團溝通」，媒體信了，下標「總統拍板、力挺五倍券」，這標題連蘇貞昌都信了。

黃暐瀚指出，8月12日蘇貞昌找立院黨團溝通，立委直言「千萬別收1000元，民意反彈很大」，沒想到蘇貞昌卻說版型已經做了，所謂五倍券，如果不收1000元，還怎麼五倍？若不收1000元跟馬英九的消費券不就一樣？當年罵馬英九那麼兇，現在怎麼拉得下臉？談了等於白談，蘇貞昌沒打算聽立委意見，會面只是過場，完成蔡英文的交代。

黃暐瀚提到，8月13日10位英系立委集體發圖文，喊出「全面振興、全面免付」，反對蘇貞昌的「收1000元」政策形同逼宮，這些英系立委同時間發動反蘇攻勢，蔡英文不可能不知情，當晚蘇貞昌明白大勢已去，政院趕緊發出新聞稿強調政府財政尚可，1000元由政府代付，政策急轉彎；8月18日一直不表態的蔡英文終於開金口，要求黨員積極對外說明，捍衛政策路線，負起共同責任，而前總統李登輝極會忍耐，面對先總統蔣經國坐三分板凳，與行政院前院長郝柏村先肝膽相照，變肝膽俱裂。

黃暐瀚認為，所謂虎口下的總統，靠的是一個忍字，前總統陳水扁有「衝突、妥協、進步」的三階段武功心法，從不怕衝撞，總是願意妥協，進五步，退三步，阿扁還是妥妥地前進兩步；前總統馬英九沒特別的武功心法，對比武俠小說最像郭靖，永遠只有一招「亢龍有悔」，一輩子的跑步哲學，自律、規律，但不善與人相處，蔡英文最像李登輝，不動聲色，善於忍耐，等待時機，突然出手。

黃暐瀚說，蘇貞昌年輕時是打橄欖球的，球一抓，向前衝，眼前障礙全部撞開，但院長忘記自己是電火球，不是橄欖球，拿電火球去撞是會破的，蔡英文靜靜地用過去這7天，讓蘇貞昌明白了個道理。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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