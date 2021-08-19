台電孕婦未滿5歲孩確診「幼兒園全校停課3天」　師生24人匡列居隔

▲台北市衛生局召開防疫記者會進行疫情說明，圖為台北市衛生局疾管科長張惠美。（資料圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

位於台北市中正區的台電總管理處大樓1個月內爆發3起確診事件，此外還有1例為確診孕婦（案16001）的小孩也確診，列入20日才公布，目前已匡列2名老師、11名同班同學居家隔離。台北市衛生局19日下午補充，全校停課3天，而確診小孩的班級則停課14天，直至9月2日開學，另有2名老師、11名小孩和11名照顧者，總計24人被匡列居家隔離。

台電一個月爆出3例確診，中央流行疫情指揮中心定調為群聚感染，陳時中19日於記者會中表示，新增確診孕婦（案16001）家人染疫，為年紀很小的幼兒，目前匡列2名老師、11名同班同學居家隔離，幼兒園也先消毒停課3天；由於稍早才收到通報，目前還沒有列案號，20日才會列案公布。

針對幼兒園發生幼童確診，台北市衛生局19日下午於記者會說明，北市衛生局疾管科長張惠美提及，該案為案16001的小孩，目前尚未有案號，是在某幼兒園唸書，屬於5歲以下小孩，今已匡列同班11名小朋友，會安排小朋友和家長、照顧者做居家隔離，並匡列學校老師2人、自主健康管理3人，後續持續安排採檢。

至於停課部分，北市衛生局回應，目前全幼兒園會從8月19日起停課3天，8月23日恢復上課；確診幼童的班級則停課14天，停課時間為8月19日至9月1日，會密切與教育局合作、觀察情形。

被問到有幼童被匡列，是否連同家長一起隔離？北市衛生局指出，不是所有都是家長，但1名幼童需有1名照顧者，所以匡列11名小孩，就會有11名照顧者一起被匡列。