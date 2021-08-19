打AZ疫苗增2死！　解剖個案+4「全和慢性疾病有關」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布疫苗接種後不良事件，昨天新增78件，2件死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，2件都是接種AZ後死亡。而在解剖方面，新增4例解剖個案，目前看起來都跟慢性疾病相關。

莊人祥說明，昨天新增78件疫苗接種後不良事件，包括40件非嚴重不良事件，35件其他疑似不良事件，另2件死亡，2件都是接種AZ，年齡在41~54歲之間，是接種疫苗1~48天之間發生。

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而在解剖方面，有新增4件解剖，看起來都跟慢性疾病相關。莊人祥說，目前累計解剖144例，其中91例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童）。

另外還有2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，4例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，2例主動脈瘤破裂，2例肺水腫，6例待釐清。