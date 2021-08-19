快訊／大雷雨轟新北市1小時！密密麻麻「對流胞」狂炸北台灣

記者李宜秦／台北報導

滯留鋒在台灣北方海面徘徊，午後熱對流容易發展，中央氣象局發布大雨特報，且山區附近容易有局部大雨。另今日各地高溫約31到33度，沒有下雨的時間仍較悶熱，外出要注意防曬並攜帶雨具。氣象局也針對「新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止。警戒範圍包括新北市中和區、新店區、三峽區、烏來區。

臉書專頁天氣即時預報指出，今日太平洋高壓偏弱，因此午後雷雨包相當活躍，順著微弱的「偏南風」，雷雨胞主要發展在「北部」，稍晚雲系更有組織之後，雨勢將更明顯、範圍更大，尤其「北北基(靠東側)」需特別注意。

此外，「中南部山區、靠山區平地；東部」也有零星雷雨胞發展，同樣也須注意局部大雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲對流胞登陸，造成短時強降雨。（圖／氣象局）

▲部分縣市迎午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(19)日苗栗以北地區及中部、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注雷擊及強陣風。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，目前台灣北方海面有一道滯留鋒徘徊，造成大氣環境不穩定，午後熱對流也容易發展，今日午後容易下雨的區域包括各地山區、接近山區平地、大台北地區，山區附近容易有局部大雨。各地上半天天氣炎熱，高溫約31到33度。

滯留鋒明日北抬，明後兩日天氣仍以午後雷陣雨為主，不過降雨範圍、雨勢都會減小。而海上的熱帶系統預計未來幾天將往西北方移動，周日、下周一移動到台灣東方海面，可能對東半部帶來水氣，提高降雨機率。