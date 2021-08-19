免排隊要付420元　佛州迪士尼「免費快速通關」成歷史

▲佛州迪士尼將終止免費快速通關，不想排隊的遊客需花錢購買快速通關服務。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國佛羅里達州（Florida）迪士尼日前宣布，將永遠終止免費的快速通關系統（FastPass），未來不想排隊的遊客，每人必須支付15美元（約新台幣420元）的快速通關費用，這將會是一項龐大的獲利來源，目的是希望創造額外收入，投資新的遊樂設施。

根據《紐約時報》報導，迪士尼在1999年推出快速通關系統，這項服務的停止代表著，消費者逐漸習慣透過額外付費，取得特殊福利，即使剛開始會不滿，時間一久也會習以為常。最好的例子就是，加州迪士尼在2017年終止免費快速通關，並改為「MaxPass」，向不想排隊的遊客收取20美元（約新台幣560元），最初引起很大的不滿，現在大家也是接受了這項服務。

同時，迪士尼也將在秋季推出一項新的免費服務「Disney Genie」，遊客可以根據自己的喜好建立行程，像是如果你喜歡迪士尼公主，程式就會直接帶你去相關的遊樂設施，減少浪費的時間，也能隨時更改行程，類似於園區內的GPS，但不是所有設施都適用Disney Genie，熱門設施必須先付費預約，價格也會隨時變動。

迪士尼體驗和產品部主席達馬羅（Josh D’Amaro）表示，新服務的宗旨是強調選擇性和彈性，這些改變都是希望創造更好的遊客體驗，以及有效規劃客製化行程，迪士尼會將獲得的收入再投資新的設施。他也肯定，遊客將會非常喜歡迪士尼的變化，因為他們能在園區裡享受完美的體驗。