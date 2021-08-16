疑洩密給徵信社　高雄市刑大1警辦公桌、電腦遭調查



▲高雄市警察局刑警大隊。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

廉政署南區組16日中午由檢察官指揮，調查高雄市刑大一名員警的辦公桌及電腦，郭姓員警疑和某家徵信社過從甚密，被懷疑洩密給徵信社。

據了解，檢廉單位將調閱比對該名員警的交往，以及公、私用電腦等資料，目前正於刑大工作的郭員被發現與某徵信社業者往來頻繁，其中可能有涉及洩漏相關個資之虞。

有關疑洩密而遭受檢、廉調查一案，高雄刑大表示，目前正由檢、廉調查中。將全力配合檢廉調查，毋枉毋縱，同仁如有明確違法事證，決不循私，從嚴究辦。