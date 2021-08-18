　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市文山區二級淹水警戒

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到滯留鋒南移影響，台灣各地今日天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，提醒部分縣市將有雷擊強陣風等劇烈天氣，其中中部以北及各地山區雨勢較為明顯。氣象局針對新北、台北、宜蘭發佈大雷雨即時訊息，經濟部也針對台北市文山區發布二級淹水警戒。

氣象局針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止，警戒區域包括新北市瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區；宜蘭縣頭城鎮。針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止。警戒範圍包括臺北市信義區、大安區、文山區、南港區；新北市新店區、汐止區、深坑區、石碇區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１８）日新北、臺北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，滯留鋒面南移至台灣北部外海，預計今明兩日影響台灣，天氣趨於不穩，午後雨勢加大、雲量增多，周五遠離後再轉回多雲到晴的天氣型態。雖然此種狀況不常見，但仍有前例，如2014、2015、2019年都曾有滯留鋒在8月影響台灣的狀況。

滯留鋒位於台灣北部海面，西半部、東北部今日整天都會有短暫陣雨或雷雨，花東則維持多雲有午後雷雨，馬祖地區則可能有短時強降雨。目前海峽上已有降雨回波發展中，雨勢主要集中在中部以北、東北部等地。

今日各地天氣不穩，不過降雨仍是集中在午後雷雨，山區、北部、東北部有明顯雨勢，傍晚後部分山區、花東仍有降雨，夜裡到清晨則是中南部會有零星陣雨。

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
一圖秒懂「台人最常旅遊國家入境規定」　這5國完全開放
前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重死
快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！
台電孕婦「打2劑莫德納」仍染疫　指揮中心回應了
台電單月爆3確診「定調群聚感染」　陳時中：整層PCR、分流上
快訊／今增6例本土「這市最多」　均非居隔期間確診
快訊／高端確定加開「20歲~35歲民眾可打」　今下午4時預約
快訊／今增6本土、5境外　無死亡個案
快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市「這區」二級淹水警戒
LIVE／高端「加開35歲以下？」　陳時中最新說明
快訊／新北男當街遭「菜刀猛砍」噴血　民眾嚇壞驚逃
塔利班來敲門！　她太窮「無法幫忙煮飯」竟遭活活打死
快訊／大雷雨轟「這2縣市」！　5區警戒範圍曝光
Delta衝擊！4款疫苗突破性感染率曝光　「這支最嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

通勤族崩潰了！北捷確診足跡炸裂　「4線33車站」全面淪陷

苗栗議會拒高端「有國際認證才打」　陳時中：依中央規定辦理

一張圖搞懂「國人最常去旅遊國家入境規定」　這5國完全開放免證明

接種率用「疫苗供給數」當分母遭轟造假　教育部澄清：是造冊人數

台電孕婦「接種2劑莫德納」仍染疫　莊人祥：非突破性感染

台電單月爆3確診「定調群聚感染」　陳時中：整層PCR、分流上班

快訊／高端確定加開「20歲~35歲民眾可打」　今下午4時開放預約

快訊／今增6例本土「台北市4例最多」　均非居隔期間確診

快訊／今日增6本土、5境外　無新增死亡

快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市文山區二級淹水警戒

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

通勤族崩潰了！北捷確診足跡炸裂　「4線33車站」全面淪陷

苗栗議會拒高端「有國際認證才打」　陳時中：依中央規定辦理

一張圖搞懂「國人最常去旅遊國家入境規定」　這5國完全開放免證明

接種率用「疫苗供給數」當分母遭轟造假　教育部澄清：是造冊人數

台電孕婦「接種2劑莫德納」仍染疫　莊人祥：非突破性感染

台電單月爆3確診「定調群聚感染」　陳時中：整層PCR、分流上班

快訊／高端確定加開「20歲~35歲民眾可打」　今下午4時開放預約

快訊／今增6例本土「台北市4例最多」　均非居隔期間確診

快訊／今日增6本土、5境外　無新增死亡

快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市文山區二級淹水警戒

中鋼外銷鋼材明年加收碳附加費　供應鏈ESG管理挑永續夥伴

張淑芬畫作成時尚精品　攜手夏姿開畫展！義賣絲巾做公益

最新！超可愛三麗鷗口罩限量賣　加碼LINE FRIENDS海邊戲水款Q爆

通勤族崩潰了！北捷確診足跡炸裂　「4線33車站」全面淪陷

苗栗議會拒高端「有國際認證才打」　陳時中：依中央規定辦理

「盡快讓一類醫護混打莫德納」　高嘉瑜：至於二類高官可混打高端

一張圖搞懂「國人最常去旅遊國家入境規定」　這5國完全開放免證明

前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重可死刑

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！警衛聽巨響嚇壞

接種率用「疫苗供給數」當分母遭轟造假　教育部澄清：是造冊人數

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

滯留鋒襲！「3區」午後迎暴雨

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

網點名便當「1菜色」虧大了：比三色豆還火

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

百人餐敘肩並肩吃喝聊天　在地人怒了

熱帶低壓偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

正妹比基尼狂吸94萬人　阿滴停更避戰

更多熱門

相關新聞

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

受到滯留鋒南移影響，台灣各地今日天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，提醒部分縣市將有雷擊強陣風等劇烈天氣，其中中部以北及各地山區雨勢較為明顯。

滯留鋒襲！「3區」午後迎暴雨

滯留鋒襲！「3區」午後迎暴雨

午後雷雨開轟！氣象局發大雨特報

午後雷雨開轟！氣象局發大雨特報

熱帶低壓路徑修正！周五大幅北轉

熱帶低壓路徑修正！周五大幅北轉

熱低周末抵台！成颱2特性曝光

熱低周末抵台！成颱2特性曝光

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面