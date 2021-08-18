快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市文山區二級淹水警戒

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到滯留鋒南移影響，台灣各地今日天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，提醒部分縣市將有雷擊強陣風等劇烈天氣，其中中部以北及各地山區雨勢較為明顯。氣象局針對新北、台北、宜蘭發佈大雷雨即時訊息，經濟部也針對台北市文山區發布二級淹水警戒。

氣象局針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止，警戒區域包括新北市瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區；宜蘭縣頭城鎮。針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止。警戒範圍包括臺北市信義區、大安區、文山區、南港區；新北市新店區、汐止區、深坑區、石碇區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１８）日新北、臺北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，滯留鋒面南移至台灣北部外海，預計今明兩日影響台灣，天氣趨於不穩，午後雨勢加大、雲量增多，周五遠離後再轉回多雲到晴的天氣型態。雖然此種狀況不常見，但仍有前例，如2014、2015、2019年都曾有滯留鋒在8月影響台灣的狀況。

滯留鋒位於台灣北部海面，西半部、東北部今日整天都會有短暫陣雨或雷雨，花東則維持多雲有午後雷雨，馬祖地區則可能有短時強降雨。目前海峽上已有降雨回波發展中，雨勢主要集中在中部以北、東北部等地。

今日各地天氣不穩，不過降雨仍是集中在午後雷雨，山區、北部、東北部有明顯雨勢，傍晚後部分山區、花東仍有降雨，夜裡到清晨則是中南部會有零星陣雨。