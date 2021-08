影／阿富汗母親「嬰兒拋過鐵絲網」求援英官兵　撕心喊：救救孩子

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗機場爆發逃難潮,如今一幕幕令人絕望心碎的畫面陸續曝光。依據英國官兵的說法,有當地婦女選擇把年幼嬰兒拋過鐵絲網,只為了讓孩子們能逃出阿富汗。

Millions are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at Kabul airport. pic.twitter.com/avRMLub1C4

綜合天空新聞、太陽報等外媒報導,接近喀布爾機場的巴倫飯店如今已成為阿富汗人尋求英國庇護的地方之一,當地由傘兵團負責守衛作業。面對早已失控的現場,軍方只能利用汽車、鐵絲網等路障封鎖道路。

然而映入眼簾的景象是一幕幕絕望心碎的過程。英國高階軍官透露,許多婦女為了讓孩子逃出阿富汗,忍著骨肉分離的撕心之痛,紛紛把年幼的孩子們拋過鐵絲網,要求士兵們把孩子們帶走,「甚至有些(嬰孩)還被卡在鐵絲網上面。」

▲阿富汗民眾選擇把年幼嬰兒拋過鐵絲網,只為了讓孩子們逃出去。(圖/翻攝自推特)

該名軍官進一步透露,這些絕望的婦女們曾被塔利班士兵毆打,看著眼前的士兵大喊「救救我的孩子」,而他的每一個手下晚上都為此留下眼淚,甚至還有人需要接受輔導,恐怕是這輩子都難以忘記。

A senior officer told @ramsaysky “women were throwing babies over the razor wire, asking soldiers to take them, some got caught in the wire.”



Families risked their lives ducking past gunfire at the gates of the airport; passing Taliban fighters, who occasionally harass them. pic.twitter.com/Sln43nKDww