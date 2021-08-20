里長號召546人集資43萬　尬威力彩中10.6萬：挪下期投注+擴大集資

記者鄧木卿／台中報導

威力彩19日頭獎衝上21.5億，大家都想一夜致富，台中北屯區平和里長林煜舜17日就在臉書「我是北屯人」號召里民集資，最後有546人參與，募得43萬元，不料頭獎槓龜，只中獎10萬6900元，他說，中獎獎金不但在下一期威力彩全數押注，還會另起爐灶，重新開一組再拚一次。

▲台中平和里長林煜舜集資43萬但槓龜，下周一再拚威力彩27億。（合成圖／林煜舜臉書）

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林煜舜曾在去年7月威力彩連槓47期，頭獎彩金高達32億元時，在「我是北屯人」臉書社團，號召2020人、集資40萬，結果只中了8萬多元，當時林語氣難掩落寞的說，不會再集資買彩券了。

不料還是受不了21.5億元的誘惑，林煜舜17日再次在臉書號召里民集資，最後有546名里民參與、募得43萬多元，第二區8號全包、第一區電選的方式全部投入，可惜沒能獲得頭獎，僅中10萬6900元。

林煜舜說，經統計出資者在臉書上的意見，絕大多數都贊成把10萬多元再押注下一期頭獎可能是27億元的威力彩，不只如此，他還要另起爐灶，重新集資一搏運氣，林自我解嘲的說，雖然有時想想有點做白工的感覺，不過，也得到全國知名度，比上次選議員的知名度高，還被封為威力里長，算是一個小收穫。

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