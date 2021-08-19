快訊／成大醫技大樓地下室起火竄濃煙　29勇消緊急疏散破門灌救

▲台南市北區小東路成功大學成杏校區醫技大樓地下室傳出火警，有濃煙冒出，消防人員除疏散人員，並進入地下室破壞鐵捲門搶救地下室變電室火警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區小東路成功大學成杏校區醫技大樓地下室傳出火警，有濃煙冒出，消防局據報出動14車29人前往搶救，消防人員除疏散人員，並進入地下室破壞鐵捲門搶救地下室發電機房火勢，在消防人員搶救下，火勢於歷時約25分鐘撲滅，目前排煙作業中，幸無人員受困傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於19日下午4時13分許據報，北區小東路成功大學成杏校區4層RC建物之醫技大樓地下室有煙冒出，119馬上出動第6大隊、安南中隊、轄區公園消防分隊等6個分隊各式車輛14車29人前往搶救。

公園分隊、安南中隊等車組到場後，發現地下室有濃煙，人員己疏散，消防人員持破壞器材破壞地下室鐵捲門進入搶救，消防人員於下午4時27分許發現地下室發電機房起火，馬上進行搶救，火勢於下午4時38分許控制，下午4時39火勢撲滅，並進排煙作業。

初步勘查疑發電機起火，然燒面積約30平方公尺，幸無人員受困傷亡，全案起火原因及財物損失由消防局調查中。

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