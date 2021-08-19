打死酒友棄屍狂逃　白目兇手臉書標示：現居屏東縣！露餡被逮

▲松姓男子打死莊姓酒友棄屍後逃逸期間，竟新開臉書帳號並標註所在地。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投松姓男子與莊姓男子等友人日前相約赴埔里鎮某卡拉OK店飲酒歡唱，2人酒醉後爆發衝突大打出手，莊男頭部受重擊而當場斃命，松男隨即開車將莊男載往山區棄屍，逃逸超過2周後才在前（17）日就逮；警方發現松男犯案後不但在臉書新開帳號，還大剌剌地在「個人介紹」欄位標註「現居屏東縣」，因此掌握其行蹤而順利逮人歸案。

警方調查， 25歲松姓男子落籍南投信義鄉，但居無定所，於打工處所結識48歲莊姓男子，7月31日晚間一行5、6人前往鯉魚潭風景區附近唱歌作樂，酒過三巡後2人疑因酒女而爆發衝突，年輕力壯的松男徒手朝莊男頭部猛打，莊男不敵倒地、當場失去呼吸心跳，隨後松男竟開車載著莊男遺體至國姓、仁愛鄉界山區棄屍，並棄車向南部逃亡，其他友人遲遲聯絡不上2人，因此報警。

▲松姓男子打死莊姓酒友棄屍後逃逸期間，竟新開臉書帳號並標註所在地。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，松男因涉及竊盜等7案件，全台從南到北遭板橋、苗栗、南投和屏東等4地檢署發布通緝，追查松男行蹤時更發現他在8月於臉書開了新帳號使用，不但PO上個人近照，還在個人簡介欄位標註「割草服務」、「粗工」等找工作的訊息，更明目張膽寫上「來自南投市」、「現居屏東縣」，以及「忘記背後，努力向前」的座右銘，相當諷刺。

▲莊姓男子與松姓友人唱歌飲酒後發生衝突，遭打死棄屍山野。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣刑警大隊和埔里警分局於是商請屏東警方協助，於昨天確認松男人在潮州鎮，晚間南下會同潮州分局警方順利緝獲松男，昨尋獲莊男遺體；松男坦承動手打死莊男，表示棄屍後先後偷了機車和汽車代步，先往北部逃逸、再往東逃至花東，一路南下至屏東，警方訊後依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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