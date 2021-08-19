沿地鐵5號線軌道重走民眾「逃命路線」　李克強：痛定思痛吸取教訓

▲大陸國務院總理李克強在鄭州地鐵5號線軌道上實地勘查。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（18）日前往受「720暴雨」襲擊的河南鄭州視察災後重建情況。李克強除前往衛輝市潰堤的渭河大堤觀察決口重建情況，還前往地鐵5號線沙口路站聽取簡報。李克強表示，向遇難者表示哀悼同時，要痛定思痛，吸取教訓，「尤其首重安全工程，強化預警和應急疏散機制。」

▲李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）



李克強先是在地鐵5號線沙口站外聆聽工作人員簡報「720鄭州暴雨」發生的災情，隨後便和當地政府官員及地鐵公司相關人員一同步行進入車站。李克強除在月台視察，還走上軌道，沿著大水襲擊時的「逃命路線」仔細查看。

李克強走進地鐵軌道時，先是對軌道旁設置的疏散平台提出疑問，工作人員也補充說明，當時大水已淹過疏散平台超1人高，甚至超過扶手高度，情況相當危急。李克強也強調，在極端的預警情況下，「該停就停、該關就關，生命至上，避險為要，同時也要失職瀆職行為問責追責，給社會一個交代。」

▲李克強於鄭州衛輝市渭河決口視察。（圖／翻攝中國政府網）

此外，李克強還前往鄭州衛輝市視察渭河決口。他指出，堤壩是守護人民群眾生命財產安全的防線，要吸取這次特大洪澇災害的教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復和加固作為重中之重，確保今後遇到特大洪澇災害時守得牢、扛得住，「不僅要保障大江大河安瀾，也要增強中小水利設施抗災能力。」