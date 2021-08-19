　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

沿地鐵5號線軌道重走民眾「逃命路線」　李克強：痛定思痛吸取教訓

▲大陸國務院總理李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）

▲大陸國務院總理李克強在鄭州地鐵5號線軌道上實地勘查。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（18）日前往受「720暴雨」襲擊的河南鄭州視察災後重建情況。李克強除前往衛輝市潰堤的渭河大堤觀察決口重建情況，還前往地鐵5號線沙口路站聽取簡報。李克強表示，向遇難者表示哀悼同時，要痛定思痛，吸取教訓，「尤其首重安全工程，強化預警和應急疏散機制。」

▲大陸國務院總理李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）

李克強先是在地鐵5號線沙口站外聆聽工作人員簡報「720鄭州暴雨」發生的災情，隨後便和當地政府官員及地鐵公司相關人員一同步行進入車站。李克強除在月台視察，還走上軌道，沿著大水襲擊時的「逃命路線」仔細查看。

李克強走進地鐵軌道時，先是對軌道旁設置的疏散平台提出疑問，工作人員也補充說明，當時大水已淹過疏散平台超1人高，甚至超過扶手高度，情況相當危急。李克強也強調，在極端的預警情況下，「該停就停、該關就關，生命至上，避險為要，同時也要失職瀆職行為問責追責，給社會一個交代。」

▲大陸國務院總理李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強於鄭州衛輝市渭河決口視察。（圖／翻攝中國政府網）

此外，李克強還前往鄭州衛輝市視察渭河決口。他指出，堤壩是守護人民群眾生命財產安全的防線，要吸取這次特大洪澇災害的教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復和加固作為重中之重，確保今後遇到特大洪澇災害時守得牢、扛得住，「不僅要保障大江大河安瀾，也要增強中小水利設施抗災能力。」

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！17歲國家隊足球員
今年最強「補財庫日」要來了！　想轉運把握這天
快訊／新北花蓮團釀「北投職場群聚」　453人PCR出爐
「難怪綠營縣市沒確診！」男大生揪1案怒轟：推給境外太扯
高端數據有「大問題」　醫問：打第1劑有抗體嗎？連論文都沒寫
阿富汗副總統「親妹遭虐死」恩師被殺　恨透塔利班身世曝光
影／阿富汗少女崩潰趴機場鐵門　哭求美軍放行上飛機
快訊／台股急殺逾300點！　台積電、聯電雙雙重挫
機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西安推生態安葬　往生者「骨灰散撒」獎勵2萬

騰訊總裁：預計更多監管措施將推出　短期內有不確定性

沿地鐵5號線軌道重走民眾「逃命路線」　李克強：痛定思痛吸取教訓

交友APP被女網友封鎖　他直接跑去敲門跟蹤：為什麼封鎖我？

陸委會：習近平新集權主義是國際重大威脅

大陸新增本土確診5例　上海確診1人官方急追病毒來源

馬英九重建兩岸「循連爺爺模式」　陸學者：絕對夠份量要等好時機　

台海緊繃　張弘遠：再不鬆「九二共識」在台灣也走不下去

驚悚！右轉砂石車「直行道輾壓」雙載母女　女兒捲輪下慘死

中國是否承認塔利班政權？　趙立堅舉「國際慣例」回應

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

西安推生態安葬　往生者「骨灰散撒」獎勵2萬

騰訊總裁：預計更多監管措施將推出　短期內有不確定性

沿地鐵5號線軌道重走民眾「逃命路線」　李克強：痛定思痛吸取教訓

交友APP被女網友封鎖　他直接跑去敲門跟蹤：為什麼封鎖我？

陸委會：習近平新集權主義是國際重大威脅

大陸新增本土確診5例　上海確診1人官方急追病毒來源

馬英九重建兩岸「循連爺爺模式」　陸學者：絕對夠份量要等好時機　

台海緊繃　張弘遠：再不鬆「九二共識」在台灣也走不下去

驚悚！右轉砂石車「直行道輾壓」雙載母女　女兒捲輪下慘死

中國是否承認塔利班政權？　趙立堅舉「國際慣例」回應

電阻降價消息重擊被動元件廠　國巨股價重挫43元「跌逾8%」

你回來了嗎？抬頭見「離世愛犬」從天空飄過　清晰五官讓他們淚崩

北市桌遊店即起復業「不開放入場遊戲」　違者最高罰1.5萬元

獅子山共和國籍貨輪沉沒三條崙外海　雲林縣府：未發現油汙染擴大

西安推生態安葬　往生者「骨灰散撒」獎勵2萬

高端疫苗下周開打！蔡英文打頭陣、10綠委預約成功　藍營他犧牲打

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！　隨便買都隨便中

疑妻與名醫有染　他撒金紙大鬧診所害老婆丟工作

台南移民署提醒外來人口　補辦居留及預約疫苗接種

七年級頭「1寶爸」收教召通知！PTT幫哭：現在很硬　學弟曝慘劇

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

大陸熱門新聞

養女兒7年驚覺是兒子！醫生一看嚇呆

大陸留學生上海機場赴美！1公里排隊人龍照曝

右轉砂石車「直行道輾壓」雙載母女　女兒慘死

中國承認塔利班政權？趙立堅回應

張弘遠：再不鬆「九二共識」也走不下去

馬英九「重建兩岸」好時機未到

富豪夫妻環球旅行10年！玩到被塔利班懸賞追殺

男拍婚紗坦承買春　妻罵噁心被打死

全紅嬋姓名遭搶註19件商標 受訪時萌回「杏哥」也被搶註50件

吳亦凡舊作全封殺！已下架190萬條影片

中核建集團軍工新簽合約737億 核打擊「兩彈一艇」幕後重要力量

大陸新增本土確診5例 上海確診1人官方急追病毒來源

DCM美女董事魏萌「猝死」享年32歲

陸使館獲塔利班安全承諾　五星旗續高掛

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨開炸！台北市文山二級淹水警戒「小心防汛！」

快訊／大雷雨開炸！台北市文山二級淹水警戒「小心防汛！」

中央氣象局今（18）日下午針對三縣市發佈大雨特報，經濟部水利署也緊盯水情，針對台北市文山區發佈二級淹水警戒，官員也傳授四招居家避免淹水災情的小撇步，提醒民眾出入小心雨勢，居家注意防汛。

SUPREME躍上紐約地鐵、彩虹糖包裝

SUPREME躍上紐約地鐵、彩虹糖包裝

豪雨狂炸北京！2人困淹水小車滅頂身亡

豪雨狂炸北京！2人困淹水小車滅頂身亡

暴雨狂灌日本！　水患和土石流災情頻傳

暴雨狂灌日本！　水患和土石流災情頻傳

土耳其洪災57死　傳至少329人失蹤

土耳其洪災57死　傳至少329人失蹤

關鍵字：

李克強國務院鄭州暴雨洪災地鐵淹水

讀者迴響

熱門新聞

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

容易被忽略的5個iPhone手機功能

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

戶頭窮到剩104元！鄭欣宜再等1年領2.3億遺產

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面