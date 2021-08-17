豪雨狂炸北京！小車誤闖積水路段　「2人困死車內」滅頂身亡

▲事發路段。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京海淀區8月16日晚21時許出現局地強降雨過程，旱河路鐵路橋下短時嚴重積水，當時一輛小車經過該路段時被困，車內兩人雖然被群眾發現後救出，可惜還是不幸遇難。據悉，北京曾在2012年7月21日至22日降下特大暴雨，造成79人遇難，當時就有人在橋下駕車被洪水淹沒導致遇難。

據《北京日報》報導，當時受困的兩人被經救援人員和群眾救出後，由救護車及時送往醫院救治。但據「北京海淀」微信公眾號消息，8月17日早晨，2名駕車涉水被困人員經醫院搶救無效不幸遇難。

目前，善後工作已經開展。

▲事故造成2人死亡。（圖／翻攝自微博）

北京市氣象台發布16日17時至16日21時降水量（毫米），全市平均2.8，城區平均3.1，西北8.8，東北1.3，西南0.2，東南0.2，全市最大昌平老牛灣52.2，城區最大海淀西小口42.8。

事發的海淀區旱河鐵路橋位於地鐵6號線田村路站以北，京糧廣場的西北面，為一處下凹式立交橋。該橋有四個橋洞，供車輛行駛的主路為雙向6線行車，中間由綠化帶隔開。據知情者透露，旱河鐵路橋下積水事後已全部抽走，交通恢復正常。

北京市氣象台於周一晚上9時發出暴雨藍色預警訊號，北京排水集團即時啟動防汛二級響應，出動搶險、車巡處置和打撈人員共322組，累計備勤出動防汛人員1,846人。 截至晚上10時，據排水集團安裝的雨量計監測數據，當地平均降雨量為23.7毫米，最大降雨出現在杏石口路，為83.7毫米。因雨勢較大，市內多處積水阻路。