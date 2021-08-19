東京灣驚見「帕運會警衛」浮屍！值勤中離奇失蹤　未開幕就鬧人命

▲警方仍在調查詳細死因與經過。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京灣靠近帕運會場館外的海域18日上午被通報有人疑似漂浮在海面上，海上保安廳接獲通報後趕往現場，隨即將該名男性打撈上岸，不過送醫急救後仍不治身亡。據悉，該區域一般民眾無法進入，且根據死者身上的服裝研判，他應該是帕運會的警衛。

根據《朝日新聞》報導，119在18日上午9時左右接獲民眾通報稱，在東京國際展示場（Tokyo BigSight）側的東京灣發現有人浮在海面上。海上保安廳、東京消防廳、東京灣岸署接獲通報後隨即趕往現場，海上保安廳將該名男子從東京灣中救出後，立即送往醫院治療，但最後仍在院內被判定死亡。

死者為40多歲的男性，身上並無明顯外傷，也沒有打鬥痕跡。警方從他身上的服裝與持有物品研判，應該是帕運會的警衛人員。事實上，東京國際展示場在帕運期間作為國際媒體中心使用，因此一般民眾根本無法進入。警方目前仍在調查詳細死與事發經過。

根據TBS報導，消息人士透露，當天男子正好值大夜班，原本要在上午5時交班給同事，但是到了交班時間卻遲遲沒有現身，直到4個小時後才被人發現漂浮在東京灣海面上。

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