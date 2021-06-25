丁怡銘的風險比郵差高嗎？台南藍軍批：為何郵差至今打不到疫苗？

▲台南市議會國民黨團接獲中華郵政工會台南分會陳情，請民進黨聽他們要打疫苗卑微的請求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為何辛勞的郵差苦苦打不到疫苗？台南市議會國民黨團接獲中華郵政工會台南分會陳情，近兩千名員工疫情間工作爆大量，增加最少1.5倍，民間可以不收，中華郵政卻不可以說不，比外送員更高的風險，但執政的民進黨就是聽不到他們要打疫苗卑微的請求。

台南芒果旺季又到來，爆量的工作又更爆，台南市議會國民黨團怒批行政院顧問丁怡銘的風險有比郵政員工高嗎？為何郵差至今還打不到疫苗。

台南市議會國民黨團書記長李中岑指出，全世界正在嚴防印度和祕魯變種病毒所帶來的另一波可怕疫情，台灣卻還在處理新冠疫情，民進黨這個被國際認證的吹牛政府，已讓5百多位人民失去寶貴的生命，疫苗需要靠日本和美國援助人民才有疫苗可打，郭台銘總裁和台積電要捐疫苗至今仍關卡重重，連慈濟和佛光山要捐疫苗，民進黨也不併案，冷血無情的民進黨政府就是無視人民爭打疫苗的恐慌。



李中岑說，台南市有近2百萬市民，只有12萬8多位75歲的老人和市民完成注射，當然也包括第2類遭外界質疑的防疫官員，所以從疫情爆發至今黨團真的接人民求助電話接到手軟，不論是需要金錢紓困或是求助打疫苗，國民黨團感同身受，也頻頻幫民眾發聲，希望執政的民進黨不要裝聾作啞。

李中岑表示，疫情期間大家不敢出門宅經濟爆發，最辛苦之一就是1線的外送員、宅配送貨員和中華郵政的郵差及櫃檯員工，中華郵政工會台南分會有1900名員工，目前有1800名員工已完成造冊想打疫苗，員工中一半是郵差，另一半是櫃台員工，每天接觸大量的民眾，郵差每天最少要接觸2千戶，快捷更是送貨送到晚上9時半，連國定假日都不間斷，面對郵件如山般高，民間可以不收，中華郵政卻不可以不送，郵務工作人員每天接觸這麼多民眾，風險難道沒有比行政院顧問丁怡銘高嗎？基層人員苦幹實幹，卻比不上在行政院冷氣房的高官，難怪人民會怒火中燒，黨團請民進黨執政的中央和地方政府正視民間真實的需求，不要再踢皮球！

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