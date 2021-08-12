隔離監禁調查涉案收容人超過100天　監察院糾正嘉義監獄

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院12日表示，矯正署嘉義監獄為政風查弊，將涉案收容人長期隔離監禁調查，隔離人數是所有矯正機關最多，最長超過100天，形同再一次監禁，同時服務員違規比率偏高違失重大，因此通過監察委員王美玉、蘇麗瓊、范巽綠之提案糾正嘉義監獄，要求議處失職人員。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠表示，嘉義監獄於2019年3月至2020年4月間，發生5起管理員與受刑人涉及違規事項，嘉義監獄為政風查弊，卻將涉案收容人長期隔離監禁以便調查。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠指出，根據矯正署統計，所屬51所矯正機關近3年內，將涉案收容人長期隔離監禁調查共有115人，其中嘉義監獄就有39人，遠超過台中監獄11人、高雄監獄9人、宜蘭監獄9人及花蓮監獄6人。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠再指，隔離調查超過20日的嚴重情形，均為嘉義監獄相關受刑人，分別有長達102日、77日、65日、57日、55日、45日等。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠說明，監察院司法及獄政委員會已經在11日通過所提調查報告，糾正嘉義監獄，並要求議處相關失職人員。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠表示，矯正機關對收容人涉及違規事項，進行政風等相關查弊作為，本應儘速完成調查程序，以便進行相關處置，但嘉義監獄長年在沒有法律依據下，將涉及違規的受刑人長期隔離監禁調查，形同再一次監禁。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠認為，嘉義監獄有悖於「公民與政治權利國際公約」及「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」，關於自由被剝奪之人，應受合於人道及尊重其天賦人格尊嚴之處遇，禁止有殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰之行為等相關規約精神，影響受刑人之權益甚鉅。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠也發現，嘉義監獄「視同作業受刑人或收容人」違規涉案比例偏高，以該監獄的5件個案中，遭違規調查的38名受刑人即佔了16名，嘉義監獄服務員違規涉案偏高，凸顯該監遴調與考核有問題。

王美玉、蘇麗瓊、范巽綠指出，由此可見，嘉義監獄對於受刑人的管理、教化及權益保障有嚴重違失，因此提案糾正。