馬英九重建兩岸「循連爺爺模式」　陸學者：絕對夠份量要等好時機　

▲ 江啟臣推出馬英九重建兩岸 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

日前，國民黨內部完成初選登記，江啓臣、張亞中、朱立倫也分別拋出自己兩岸論述。其中，江啟臣提出重建兩岸最好人選，就是前總統馬英九，是否能循當年「連爺爺模式」讓兩岸破冰？對此，《東森新媒體ETtoday》記者訪問多位大陸學者認為，江啟臣在這個時間點推出馬英九，對於選黨主席多少有加分；馬英九在兩岸關係上的份量十分重要，但現在卻不是赴陸最好時間點。

自從江啟臣接棒國民黨主席後，一直被外界質疑兩岸路線模糊、親美遠中。日前他不只提出「憲法九二」新兩岸路線，針對緊繃台海關係，江啟臣認為馬英九過去的「九二共識、一中各表」最能代表國民黨路線，破冰兩岸「馬前總統是最好的人選」，可以重建兩岸關係、恢復交流，建立互信的工作。

▲「馬習會」兩岸最高領導人會面的歷史一刻。（圖／翻攝自大陸網站）

對此，廈門大學台研院副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，江啟臣這次借用馬英九力量是高招，可以彌補自己模糊的兩岸路線，多少有一點加分效果。

張文生指出，馬英九過去執政8年期間，台灣民眾對他有滿意也有不滿意的地方，但在他任內兩岸維持穩定交流，並且實現歷史性的「馬習會」。馬英九在兩岸關係上的成就、份量都非常足夠，能發揮的作用也是其他人無法替代。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯有不同看法。他說，江啓臣的「憲法九二」還是十分模糊，除了張亞中兩岸政策比較明確。

包承柯說，「江啟臣主要想獲得馬英九支持，只為競選連任，不是真正想推動兩岸之間發展。否則一年多前當選國民黨主席為什麼不做，這時候才來談兩岸，有點臨時抱佛腳，消費兩岸議題。」

▲「馬習會」五週年研討會，馬英九表示要台灣需要原汁原味的「九二共識」。（圖／記者任以芳攝）

面對外界質疑，中國國民黨大陸事務部副主任張弘遠接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時回應，「如果馬前總統能訪問大陸，對於現在的國民黨和兩岸都是最好的安排。」對於赴陸時機，張弘遠沒有多談，必須等新任黨主席出爐才有進一步的可能性。

據了解，馬英九於今年5月19日已解禁，理當可安排行程。對外，考量有官司纏身，日前陸委會也呼籲「不要配合統戰」；對內，國民黨還是不夠團結，近日連勝文請辭挺朱立倫，讓人不知道國民黨到底要走哪一條路。內外壓力夾擊之下，赴陸有困難。

就算順利訪陸，能不能像當年連戰發揮「兩岸破冰」的效果？不願具名北京涉台人士向《東森新媒體ETtoday》記者表示，「現在還不是馬英九訪陸最佳時機。」當年「連胡會」的時空背景，中美雙方對台灣問題有共識。如今，即使馬英九是國民黨重建兩岸最佳人選，隨著近期阿富汗政權出現重大變化，國際情勢牽動中美緊繃發展，台灣內部也有不同聲音，馬英九赴陸時機可能還得觀望。