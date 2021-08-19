「讓開將軍」涉共諜20萬元交保　凌晨百萬雙門進口車接駕

▲錢耀棟以20萬元交保，離開北檢時喝令記者「給我讓開！」。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

前國防部副部長張哲平，日前疑似透過退役的空軍少將錢耀棟、中校魏先儀，替大陸在台吸收軍方人士，事發當下張哲平對外否認強調絕無不法，不過檢調單位經過長期蒐證後，懷疑錢、魏2人疑涉違反《國家安全法》為大陸地區發展組織罪嫌，18日展開搜索並約談到案，訊後分別諭令以20萬、30萬元交保。錢男離開北檢時，見到媒體拍攝怒喝「給我讓開！」，隨後坐上百萬雙門進口車離開。

▲魏先儀以30萬元交保，面對詢問是否擔心影響退俸不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

根據媒體揭露，中共中央軍委政治工作部廣州分局，自2012年起，頻繁派員來台接觸張哲平，還招待張妻赴港旅遊，使原有機會接任參謀總長的張哲平，因忠誠疑慮被改調國防大學校長。事發時，張哲平對外澄清，有關内人陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費；而他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等情事，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。

張哲平還駁斥，穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，而他擔任軍人數十載，平常養成良好的保密習性。張哲平並澄清，如果有需要他親自說明疑義，將會全力配合。當時北檢基於偵查不公開，僅低調表示「有相關案件，不予評論」。

▲錢男所搭乘的雙門進口車。（圖／記者游宗樺攝）

而經檢調單位長時間蒐證後，懷疑當時曾遭媒體點名的國軍退役錢姓少將、魏姓中校涉嫌違反修正前的《國家安全法》中，為大陸地區發展組織罪嫌，台北地檢署18日指揮調查局國家安全維護工作站兵分2路搜索，晚間陸續帶回錢、魏2人進行訊問，錢男進入北檢時，見到大批媒體守候，面顯不悅還怒斥叫記者「讓開！」。

全案經北檢漏夜訊問後，諭令錢耀棟、魏先儀分別以20萬、30萬元交保，當錢耀棟19日凌晨步出北檢時，面色依然凝重，在女性親友的護送下，對著守候的媒體喝令「給我讓開！」，最後坐上百萬元雙門進口車後揚長而去。