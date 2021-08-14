有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

▲有錢人都有自己獨到的省錢之道，例如，股神巴菲特就住在同一個住處長達60餘年。（圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／外電報導

富豪不只會賺錢，可能比大眾更懂如何運用金錢，這些省錢的方法令人意想不到！例如，香港首富李嘉誠就主張「每一分錢都要花得有價值」，對此，《香港財經時報》就統整了「有錢人的10大省錢之道」，其中包含股神巴菲特、比爾蓋茲等人的「用錢觀」。

1. 不會衝動購物

根據《香港財經時報》報導，有錢人不會「衝動消費」，每每到了黑色星期五、雙11等商家大打折扣優惠的節日，人們容易買回許多不需要的物品，但有錢人購物前會先謹慎思考。股神巴菲特（Warren Buffett）曾說，「如果您買了不需要的東西，很快您就必須賣掉所需的東西。」借此勸告人們不要在消費後才把剩餘的錢存下來。

2. 不會把遺產全留給後代

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與巴菲特創立了慈善機構「捐贈宣言」（The Giving Pledge），鼓勵那些極為富裕的有錢人承諾在有生之年或死後捐出至少半數的財產，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）也已經簽署「捐贈宣言」。

比爾蓋茲與祖克柏都曾表示，他們希望孩子們是靠自己的努力成功，而非靠父母的「救濟」。香港商人兼演講家車志健（Brian Cha）也曾說，去世後會把財產捐出做慈善，不會留給子女，希望他們可以靠自己的雙手過活。

▲比爾蓋茲退休後，全心投入公益活動，曾主動捐出1億美元抗疫，但他預計不會留給子女大筆遺產。（圖／路透）

3. 不會購買電影、電視頻道及電玩

全球暢銷書《習慣致富》（Rich Habits：The Daily Success Habits of Wealthy Individuals）的作者湯姆‧柯利（Tom Corley）表示，「富人懂得有效利用時間做更有效的事情。他們不看電視，因為他們都利用時間培養其他的習慣，例如：閱讀。」

有調查指出，超過80％的成功人士都喜歡閱讀，較少會把錢花在買PS5、Netflix等娛樂開銷。而香港首富李嘉誠也曾直言，「只有投資在自己頭腦上的錢才值得花。」

4. 不會購買過份昂貴的住所

有錢人相當注重「讓每分錢得到最大的價值」，因此他們不會買超過市價的豪宅。以股神巴菲特為例，雖然身為超級富豪，但他仍住在1958年以3萬1500美元（約新台幣87萬6433元）購買的房屋中，現已住了超過60年。

5. 不會申請多張信用卡

作家湯姆‧柯利曾在《習慣致富》中提及，只有8％的有錢人會用超過1張信用卡，因為使用越多張信用卡的人，就越有可能產生更多不必要的消費。

6. 不會繳滯納金

富有的人總會準時繳納帳單、稅單、罰單，絕對不會浪費錢繳這些不必要的滯納金。剛於7月26日逝世的香港李錦記集團主席李文達，生前財產估計為179億美元，長子李惠民曾提到，父親教他看財務報表時說，最先要看的是應付帳款，而不是應收帳款，要看有沒有欠款須支付。

▲香港首富李嘉誠認為，只有投資在自己的腦袋才是最值得花的錢。（圖／視覺中國CFP）

7. 不購買不具長遠價值的東西

有錢人買東西時會考慮產品使用期限及價值，所以對他們而言，購買品質低劣、使用期不長的便宜貨並不划算。加拿大企業家、投資者及電視真人秀主持人奧利里（Kevin O'Leary），身為SoftKey軟體公司與O'Leary Funds基金的共同創辦人的他卻直言，買車是愚蠢的行為，「汽車的維護和保險都要花錢還會折舊，因此假如我花2.5萬美元買一台車，2年後可能只值1.2萬美元。」

8. 不會買精品咖啡

房地產專家、知名YouTuber史蒂芬（Graham Stephan）月收入高達22萬美元（約新台幣612萬元），他寧願在家自己泡咖啡，也不喜歡花錢買咖啡，更拒絕買星巴克（Starbucks）等的精品咖啡，因為史蒂芬認為連鎖咖啡店的定價相當昂貴，若是自己到賣場買的特價咖啡，每杯則只要20美分（約新台幣5元）的成本。

9. 不會賭博

香港首富李嘉誠曾表示，只有一種錢他願意花，還肯越花越多，那就是投資在自己的腦袋上的「自我增值」。而賭博則是「最不可靠」的投資，因為這是完全的投機，可能令你一無所有，所以沒有一個有錢人會鼓勵或同意把錢花在賭博上。

10. 不會退休

英國財富管理公司「巴克萊財富」（Barclays Wealth）在2010年發表一項研究顯示，有54％的千萬富豪希望在退休年齡繼續工作，而淨資產達1500萬美元（約新台幣4億1734萬元）的富豪中，則有60％的人無退休計畫。分析認為，除了因為有錢人多半做生意，公司不能「無首」之外，也有人因為太熱愛事業，當工作已成為生活的全部時，根本過不下去無所事事的退休生活。

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