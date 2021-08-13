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問候語正確用法！初次見面、最近好嗎　英日韓文這樣用最口語

記者張靖榕／綜合報導

當外國人問候「How are you?」而你回答「I'm fine thank you and you?」的時候，你是否注意過他們臉上露出一絲怪表情呢？其實那是因為在他們口語中，很少遇到這樣的回答，甚至過於台式，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要介紹，如何用最貼近口語的英文與外國人打招呼。此外韓文和日文的招呼語也很實用。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。 

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透過時事新聞介紹英日韓文的Podcast節目《宇宙人外信》，本集透過「打招呼」的情境，介紹初次見面、說再見和再次見面時，英日韓文怎麼說會更口語。像是初次見面對方和你說「很高興認識你 Nice to meet you」的時候，偶爾會聽到人說「我也是 Me, too」，但在英文中邏輯卻是相反，應該以「你也是 You, too」回應，等於是「Nice to meet you, too」的簡短用法。

▲▼打招呼,問候,握手。（圖／pixabay）

▲各國打招呼的方式和說法不同。（圖／pixabay）

同樣情況下，由於日本和韓國都是有使用敬語的國家，更為注重人際交往的禮節，因此會有別種說法，日本人生活中都會說「初次見面，以後請多多指教」，日文及發音就是「はじめまして、どうぞよろしくお願いします （Hajimemashite, douzoyoroshikuonegaishimasu）」，韓文則會說「見到你很高興」，「처음 뵙겠습니다（cheoeum boebgessseubnida）」。

再次見面時，「Nice to meet you」已經不能用了，「How are you」也稍嫌不那麼口語，這時就可以說「你好嗎 How's going」或是「最近好嗎 How've you been」等，由於通常是出自一種禮貌性的問候，對方並不預期你會真的告訴他最近過得多好多壞，或直接吐苦水，所以通常可以簡短回答「Great」或「I'm good, and you?」。

不過值得注意的是，「I'm good」在另一個情境下是不同意思，例如當晚餐過後大家都在客廳，主人正在詢問大家是否要喝點飲料，但這時你已經飽了，就可以回答「I'm good」，但切記後面一定要加「Thank you」，最好面帶微笑地說，更能正確傳達婉拒的意思，才不會讓人覺得不禮貌。

再次見面時的日文和韓文也有不同用法，另外如何輕鬆但不會不禮貌的和人說再見、好久不見，可以上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》，或點擊連結收聽。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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★來IG找我們玩吧：宇宙人外信


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