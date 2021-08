問候語正確用法！初次見面、最近好嗎　英日韓文這樣用最口語

記者張靖榕/綜合報導

當外國人問候「How are you?」而你回答「I'm fine thank you and you?」的時候,你是否注意過他們臉上露出一絲怪表情呢?其實那是因為在他們口語中,很少遇到這樣的回答,甚至過於台式,Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要介紹,如何用最貼近口語的英文與外國人打招呼。此外韓文和日文的招呼語也很實用。

透過時事新聞介紹英日韓文的Podcast節目《宇宙人外信》,本集透過「打招呼」的情境,介紹初次見面、說再見和再次見面時,英日韓文怎麼說會更口語。像是初次見面對方和你說「很高興認識你 Nice to meet you」的時候,偶爾會聽到人說「我也是 Me, too」,但在英文中邏輯卻是相反,應該以「你也是 You, too」回應,等於是「Nice to meet you, too」的簡短用法。

▲各國打招呼的方式和說法不同。(圖/pixabay)



同樣情況下,由於日本和韓國都是有使用敬語的國家,更為注重人際交往的禮節,因此會有別種說法,日本人生活中都會說「初次見面,以後請多多指教」,日文及發音就是「はじめまして、どうぞよろしくお願いします (Hajimemashite, douzoyoroshikuonegaishimasu)」,韓文則會說「見到你很高興」,「처음 뵙겠습니다(cheoeum boebgessseubnida)」。

再次見面時,「Nice to meet you」已經不能用了,「How are you」也稍嫌不那麼口語,這時就可以說「你好嗎 How's going」或是「最近好嗎 How've you been」等,由於通常是出自一種禮貌性的問候,對方並不預期你會真的告訴他最近過得多好多壞,或直接吐苦水,所以通常可以簡短回答「Great」或「I'm good, and you?」。

不過值得注意的是,「I'm good」在另一個情境下是不同意思,例如當晚餐過後大家都在客廳,主人正在詢問大家是否要喝點飲料,但這時你已經飽了,就可以回答「I'm good」,但切記後面一定要加「Thank you」,最好面帶微笑地說,更能正確傳達婉拒的意思,才不會讓人覺得不禮貌。

再次見面時的日文和韓文也有不同用法,另外如何輕鬆但不會不禮貌的和人說再見、好久不見,可以上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》,或點擊連結收聽。

