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阿富汗人卡起落架遭壓爛！　美C-17飛行員見「不明數量遺體」嚇壞

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班15日進入喀布爾掌控總統府後，大量民眾恐慌奔向機場企圖逃離出境，甚至不惜硬攀美軍C-17運輸機機身，最後摔落慘死。當事美軍飛行員回憶起飛後透過窗外探查機身，竟看見數量不明的阿富汗人遺體時，被駭人畫面嚇壞了。

▲▼阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　部分人被起落架卡死。（圖／翻攝自推特）

《紐約時報》報導，美國空軍指出當時在該架美軍C-17運輸機上的飛行員回憶，因機場跑道突然湧入大量民眾，決定緊急起飛後，考量到機外人群聚集，為了避免損傷而被迫在機場跑道緩慢滑行，直到一定距離後才加速升空。

當時美軍協助撤退的部隊更出動悍馬車試圖驅趕民眾，阿帕契直升機也在空中低飛利用螺旋槳產生的強大下沉氣流，想將民眾逼退以讓運輸機升空，但C-17運輸機起飛後不久，飛行員便發現機身出現大問題。

▲▼阿富汗逃難者自拍視角曝光。（圖／翻攝自YouTube／WeB QooF）

▲阿富汗難民攀爬上C-17機身後自拍，但許多人在飛機起飛後即從高空中墜亡。（圖／翻攝自YouTube／WeB QooF）

美軍回憶，當時因為起落架卡住無法收起，便指派一名飛機組員到窗旁探查情況，結果發現起落架卡著數量不明的遺體，分不清楚已剩殘肢或是完整人體，更看到一個人的下半身露在起落架外，在空中因為強勁氣流猛吹，雙腳像紙條一般在空中不斷來回拍打。

飛行員得知阿富汗難民躲在機輪艙中，當起落架收起時直接擠壓進內部空架，導致整個人體壓爛出汁，直到4小時後在卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地降落。飛機目前被扣在基地內，空軍日前已經展開調查，機組員受到心理創商需要諮商治療，美國空軍發言人史特凡內克（Ann Stefanek）在聲明中表示，調查正在進行中，以便詳加了解事件發生的過程。

美軍有2架C-17運輸機在這次阿富汗撤退行動中，成為世界關注的焦點，此架在哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）起飛，起落架卡死阿富汗人的C-17，與在喀布爾國際機場起飛，載運640名阿富汗難民的C-17軍機不同。

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