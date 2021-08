塔利班奪權爽玩碰碰車！　隔天直接放火燒掉遊樂園

▲塔利班玩碰碰車。(圖/翻攝推特/@najibfarhodi1)

記者葉國吏/綜合報導

塔利班接管阿富汗之後,現在不斷傳出塔利班各種荒誕情況。有網友在推特上傳一群號稱塔利班份子的人在玩碰碰車,玩完就就直接把樂原燒了。

根據法國媒體《Mediavenir》分享的影片可以看到,影片中的人據傳是塔利班的成員,他們在赫拉特市的一間遊樂園車玩碰碰車,可以看到他們在玩樂之餘守中還拿著長槍。

有網友在推特上貼出照片並說「赫拉特市遊樂園,塔利班成員玩得很開心。」不過在另一間遊樂園就出現塔利班成員玩完遊樂器材後,就直接一把火將由樂園燒了。對此行為有網友推測,應該是遊樂園裡有擺放雕像觸怒塔利班。

The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban's brutal emirate. The homeland is occupied.#Afghanistan pic.twitter.com/MBuYsQQbxk