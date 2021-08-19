美軍撤離阿富汗期限擬延後！　拜登：會留守到所有美國公民離開

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登堅持捍衛撤軍阿富汗的決定，但在喀布爾國際機場的混亂，以及塔利班掌權重新帶來的恐慌下，他受到來自國民及國際的部分譴責，更有可能延燒成政治災難。他18日受訪時再次強調，撤軍不可能沒有混亂，但他同時也指出，美軍很可能會在本月31日撤離期限後「繼續留守」，直到滯留當地的美國公民全數安全離開為止。

▲拜登在專訪中回應，若在撤軍期限到期後仍有美國人尚未離開，美軍便會留守。（圖／路透）

拜登18日接受「ABC News」新聞專訪，回應美軍在8月31日的撤離期限過後的動向，他表示會盡快在期限前撤離所有在阿富汗的美國公民，但若在8月31日後仍有公民滯留當地，那美軍就會留下直到安排他們離開為止。

拜登告訴主持人現在有大約1萬至1萬5000名美軍需要被撤離，還有多達5萬至6萬5000名阿富汗人及其家人想要離開阿富汗。數量之龐大加上時間壓力，本身即難以安排，因此面對忙亂撤軍的政策錯誤，拜登表示無人保證撤退決不會發生混亂，若能夠在秩序安定的情況下有序撤退而不引發混亂，他質疑此派聲音的天真，「我不知道該如何辦到？」

拜登表示美國政府的承諾是8月31日前撤離當地美軍及美國公民，而這項計畫就是當地美軍正在進行中的事；然而若真要在期限前完成全面撤退，任務進行的速度必須再加快，「端看我們做到哪以及我們可以達到多大的撤離量，將每日撤離人員數量從5000人提升至7000人，如果能辦到的話，那我們就有辦法完成。」

