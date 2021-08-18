「美國新一中政策已形成」　游錫堃：台美建交一定實現

▲游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／綜合報導

《美國之音》18日刊出立法院長游錫堃專訪內容。游錫堃表示，美國「新一中政策」已經形成，台灣國家正常化正逐漸累積，台美建交有一天一定會實現。

游錫堃表示，台灣定位已確定，只是很多國家不承認台灣的存在，前任、現任美國國務卿，先後否定台灣是中國的一部分，並稱台灣為國家，至於白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾稱「不支持台灣獨立」，他認為不支持，並不是講反對。

游錫堃指出，很多國家的外交政策非常敏感，牽涉國家利益，因此相關發言要謹慎，事實上，美國軍機都已經來到松山機場，台美還有很多防衛合作，美國對待台灣就像一個國家，只是在法理上還沒承認。

游錫堃提到，許多國家礙於中國廣大市場，不敢承認台灣，但世事並非一成不變。他援引道家政治哲學「贏縮轉化」來形容國家的無常，表示中共戰狼外交四處樹敵，國際對中共的好感度越來越低，中共專制政體若不改革，勢必續走下坡，美國「一中政策」也已從過去的「一法三公報」變成「五法六保證三公報」，可以說是「新一中政策」，台美建交有一天一定實現。

美中3個公報為《八一七公報》、《中美建交公報》與《上海公報》，5法分別是《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法》、《台灣保證法案》，6保證則是美國眾議院2016年通過對台「6個不會」，不會在做出對台軍售的決定之前與中國協商、包括不會設下終止對台軍售的日期、不會在台灣與中國之間擔任斡旋的角色、不會更動《台灣關係法》的條款、不會改變關於台灣主權的立場，以及不會壓迫台灣與中國談判。