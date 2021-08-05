游錫堃：「奧運正名」一定要做　確保國手權益下推動

▲東京奧運中華隊進場。（圖／路透)



記者林銘翰／台北報導

東京奧運賽事持續如火如荼進行中，立法院長游錫堃5日表示，過去奧運正名支持的力道沒有那麼強，而且國際奧委會掌握在強權手裡，台灣受到中國的影響很大，所以不敢出全力，但是台灣這次在奧運的表現非常好，因此他主張要正名，但是過程中一定要確保台灣國手的權益。

游錫堃5日上午接受震傳媒《新聞不芹菜》節目專訪，主持人黃光芹問題東京奧運相關議題，並且詢問游錫堃是否贊成奧運正名。

游錫堃認為，自己沒有參與東奧正名的過程，但是一直以來也很關心，「我當然支持」，當時的執政黨顧慮到選手的參賽權利，所以支持的力道沒有那麼強，尤其國際奧委會掌握在強權手裡，中國的影響力很大，但是未來正名一定要做，至於怎麼做、什麼時候做，大家應該集思廣益。

游錫堃指出，這次在中華隊東京奧運進場時，包括美國、日本、英國、德國、韓國等國，很多媒體都稱呼我們台灣，國內大部分的媒體在報導時，也都用台灣稱呼中華隊，甚至很多選手也自稱是來自台灣，看得出來全國人民大多數都主張使用台灣，政府應該在兼顧選手的權利之下推動正名。

游錫堃也提及，從中國的戰狼外交可以想見，台灣要參加世界衛生組織（WHO），包括美國、日本、歐盟很多國家都支持，「但是我們就是沒有辦法，因為中國在裡面有它的勢力」，包括聯合國人權委員會也變成中國在掌握。

游錫堃強調，自己非常贊成奧運正名，同時也主張要正名，但是在這個過程當中，一定要確保國手的權益，尤其台灣國手這次的表現這麼好，振奮人心，也讓國際看到台灣，所以在確保選手的權益之下，一定要積極推動正名運動。