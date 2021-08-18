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20歲↑年輕人可以打高端！1小時8.2萬人完成預約　近3成名額沒了

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布第六輪高端疫苗向下加開，增加20歲到35歲對象從今天下午4點開始預約，估計符合資格共29.4萬人。指揮中心下午公布最新統計，系統加開短短1小時，已經有8萬2千人完成預約，佔27.99%。

第六輪首度提供國產疫苗高端約61萬劑，8/16開放36歲以上一般民眾等60.5萬人預約，截至今日中午12點，有41.9萬人完成，預約完成的比例69.25%。指揮中心今日下午記者會宣布第六輪加開對象，增加8/13之前完成登記有意願打高端的20歲到35歲民眾可以進行預約，估計有29.4萬人，陸續會收到提醒簡訊；接種時間和先前36歲以上民眾同樣是8/23~8/29。

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指揮中心公布截至下午5點最新統計數字，加開預約開放1小時，已經有8萬2527人完成預約，佔27.99%；加上原開放對象41.9萬人，累積有50.1萬人完成預約。

8/18 16:00 - 8/20 12:00增開20-35歲高端疫苗預約接種總計(截至8/18 17:00)
符合預約資格：294,798人。
已完成預約人數：82,527人，佔符合預約資格人數27.99%。

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