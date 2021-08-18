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今日阿富汗明日台灣？　史丹佛學者分析「美國對台、阿不同之處」

▲▼長期專研台灣議題的史丹佛學者祁凱立則提出4大論點，反駁以阿富汗類比台灣。（圖／祁凱立推特）

▲長期專研台灣議題的史丹佛學者祁凱立則提出4大論點，反駁以阿富汗類比台灣。（圖／祁凱立推特）

記者陶本和／台北報導

針對近日阿富汗的情勢，中共官媒與部分國民黨人士將台灣與阿富汗類比，拋出「疑美論」。對於相關的類比，長期專研台灣議題的史丹佛學者祁凱立提出反駁，強調這樣的比喻非常糟糕。

美國從阿富汗撤軍後，阿富汗火速變天，這也讓中共官媒、國民黨人士，以及部分媒體，連結至「台美關係」，進而檢討美國對台灣的承諾。對此，長期專研台灣議題的史丹佛學者祁凱立則提出諸多論點，反駁以阿富汗類比台灣。

首先，他指出，自1950年6月韓戰爆發，杜魯門總統派第七艦隊到台灣海峽後，美國與台灣建立國家安全關係已經有71年。他指出，美國一直沒離開，先前有1954-1979「美國-中華民國防禦條約」，之後經立法以「台灣關係法」表示承諾。

祁凱立表示，美國長久以來對台灣的政治、國安、經濟上的關注，使得美國對阿富汗的興趣相形見絀。他也提出數據顯示，台灣是美國第10大貿易夥伴，2019年雙邊貿易額達855億美元；而阿富汗排名105，貿易額7億9700萬。

此外，祁凱立提到，阿富汗的鄰國對其中央政府不屑一顧，而台灣不一樣，台灣實質獨立狀態與國家安全，是區域內主要國家，面臨生存的議題。在美國方面，在區域間內建立了5個防禦陣線，可以推斷美國對台灣的防禦承諾與這些陣線有關，尤其這些跟美國建立聯盟的國家，面對的共同敵人就是「中國」。

祁凱立指出，質疑美國在阿富汗的行動，等於美國援台要降低信心，這太過天馬行空，阿富汗所面臨的威脅，從來不是來自外部，而是內部。

祁凱立也認為，台灣與阿富汗不同的，在於台灣國力堅實。他說，對台灣的支援，不必牽涉到平定叛亂、建立基礎國力，台灣基礎建設世界一流，人民受高度教育，經濟與全球緊密連結，且軍隊高度專業化。

最後，則是攸關台灣的民主自由政體，祁凱立表示，台灣跟阿富汗不同的在於，台灣政府的確代表大多數人民，且透過自由公平選舉取得政權，合法性無庸置疑。

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