虎尾台糖採收28.9萬噸甘蔗製糖結束　五分車停駛等年底再見

▲虎尾糖廠建廠已112年，製糖邁入第113年，是全台唯一仍有「五分車」運蔗製糖廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台糖公司位雲林虎尾糖廠百餘年來以五分車載運甘蔗穿梭鄉間城鎮，宛如大型動態博物館，2020年12月起4個月的製糖期至8日結束，全國唯一運蔗五分車也暫時停駛等待年底再見；虎尾糖廠指出，今年製糖量2萬5400多噸，製糖率8.93%，與去年相當。

虎尾糖廠建廠已112年，製糖邁入第113年，是全台唯一仍有「五分車」運蔗製糖廠，本季製糖期於去年12月10日開始製糖，到昨日結束，總計採收28.9萬噸原料甘庶，比原預估25.4萬噸多出3.5萬噸。虎尾糖廠指出，本季製糖仍以本土二砂糖為主，總共生產2.54萬噸，今年因雨水較少，製糖率比原先預估9%略低。

虎尾糖廠人員表示，受到農工老化缺工影響，目前全雲林縣台糖契作種植原料甘蔗面積約400公頃，公司已積極規劃採購適合台灣農田小而分有不特性的農機具，提升機械化與科技耕作，吸引農民種植原料甘蔗。台糖表示，今年製糖期預估12月展開，屆時可再看見小火車穿梭，也請民眾在這段時間不要破壞鐵軌或周邊設備。

▲本季製糖期於去年12月10日開始製糖，到昨日結束，總計採收28.9萬噸原料甘庶，比原預估25.4萬噸多出3.5萬噸。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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