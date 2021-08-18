民進黨通過成立全代會工作小組　林錫耀任召集人備戰2022大選

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰、呂晏慈／台北報導

民進黨備戰2022年大選，中常會18日通過「2021年全代會工作小組」，由秘書長林錫耀擔任召集人，並由中常委吳秉叡、王定宇、黃承國、陳茂松、梁文傑、何志偉等6人共同組成，經黨主席蔡英文宣讀後無異議通過。

民進黨18日下午舉行中常會，正式成立「2021年全代會工作小組」，在工作內容包括籌備全代會各項工作，就全代會時間和提名條例等，在小組內討論，意味民進黨在疫情趨緩之際，準備暖身2022年選戰。

與會者轉述，蔡英文在會中指示，全代會工作小組由林錫耀擔任召集人，再加上吳秉叡、王定宇、黃承國、陳茂松、梁文傑、何志偉等6位中常委共同組成，經宣讀後無異議通過。

新冠肺炎疫情影響，民進黨全代會延後至9月25日召開，但由於全代會與會人數，勢必抵觸中央疫情指揮中心二級警戒的指引，林錫耀日前召集派系代表討論細節，經討論後拍板不再使用「選舉對策委員會」，而是改用「2021全代會工作小組」。

據了解，民進黨正式成立「2021年全代會工作小組」，在工作內容包括籌備全代會各項工作，就全代會時間和提名條例等，在小組內討論，意味民進黨在疫情趨緩之際，準備暖身2022年選戰。

黨內人士說明，中執會上週已經正式授權，全代會的時間、地點等由中常會規劃，因為全代會有很重要的任務，包括明年縣市首長、縣市議員選舉的提名機制，必須要有很完整的準備工作。

據轉述，林錫耀今天在黨務報告階段時，也特別提醒應該遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，盡量不要跑普渡和公祭活動；另也提醒，今年繳交黨公職人員年度募款額度的時間到了，提醒大家要交錢，蔡英文還開玩笑說，「今年可不可以少繳一點？」但是沒有人回話。