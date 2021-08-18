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3公民剛果挖金礦遭綁架　陸外交部發警示...大使急尋各方力量援救

▲剛果民主共和國經常因礦業造成地方武裝勢力衝突。（圖／CFP）

▲大陸3名公民在剛果民主共和國東北部伊圖里省遭未知武裝勢力綁架。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸3名公民在剛果民主共和國東北部伊圖里省遭未知武裝勢力綁架，至今下落不明。據了解，3名遭綁架人士在伊圖里省從事挖金礦工作，該國政府軍已在相關地區展開搜尋。對此，大陸駐剛果民主共和國大使朱京緊急約見該國副總理，並敦促該國儘速查明被綁民眾下落，並確保人質安全前提下全力施救。

▲剛果民主共和國經常因礦業造成地方武裝勢力衝突。（圖／CFP）

▲剛果民主共和國經常因礦業造成地方武裝勢力衝突。（圖／CFP）

《新華網》報導，剛果（金）（剛果民主共和國）副總理奧基托表示，剛果（金）和中國是好朋友、好兄弟、好夥伴。保障在剛中國公民的安全，是剛方義不容辭的責任。剛果（金）政府高度重視中方關切，已指示和部署軍警力量全力搜救3名被綁架中國公民，並將綁架者繩之以法。

▲剛果民主共和國經常因礦業造成地方武裝勢力衝突。（圖／CFP）

▲剛果民主共和國東部地區有多支地方武裝和外國反政府勢力盤據。（圖／CFP）

據了解，剛果民主共和國東部地區較為紛亂，多支地方武裝和外國反政府勢力在當地活動頻繁，該國政府自2021年4月30日起在伊圖里省和北基伍省實施戒嚴。此外，剛果民主共和國其其餘地區局勢也不穩定。

據剛果民主共和國軍方回應，3名陸籍公民日前在該國東北部伊圖里省遭不明身份武裝分子綁架，下落不明，「3名遭綁架公民在伊圖里省朱古地區從事採金工作。剛果（金）軍隊已在有關地區展開搜尋。」

對於剛果民主共和國的動盪局勢，大陸駐館也發出警示，提醒公民暫勿前往伊圖里、北基伍、南基伍等省，謹慎前往剛果（金）其他地區。
 

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