陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談　就「台灣問題」表明立場

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新任駐美大使秦剛於美東時間（12）日與美國常務副卿雪蔓（Wendy Sherman）會面，雙方就中美美關係及亞太局勢進行意見交換。秦剛在會後記者會強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，在會談中，他也向雪蔓明確闡述中方立場。

▲美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）

秦剛於7月28日抵美之後，先在官邸進行14天的自我隔離，並在新開通的推特（Twitter）帳號上表明，「將盡快開始工作。」同時，秦剛也在7月29日以書面形式向美國國務院禮賓司遞交國書副本，並待適合時機向美國總統拜登（Joe Biden）遞交國書。

美國常務副卿雪蔓在中美關係處在緊要關口之際，於當地時間12日會見大陸新任駐美大使秦剛，這場會談也格外受到外界關注。此外，秦剛履新之際，美國駐華大使的人選仍待定中。

秦剛於會見結束後的記者會上表示，「雙方談得很深入，也很坦誠，充分交換了意見。雙方一致認為，中美雙邊關係非常重要，要通過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關係。」

此外，秦剛在會上先是感謝美方為其履職提供支持和協助，他也強調，當前中美關係站在新的十字路口，將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。

針對區域問題及兩岸議題，秦剛表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，他在會談中向雪蔓明確闡述中方立場。」

