陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談　就「台灣問題」表明立場

▲大陸駐美大使秦剛。(圖/CFP)

記者魏有德/綜合報導

大陸新任駐美大使秦剛於美東時間(12)日與美國常務副卿雪蔓(Wendy Sherman)會面,雙方就中美美關係及亞太局勢進行意見交換。秦剛在會後記者會強調,台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題,在會談中,他也向雪蔓明確闡述中方立場。

▲美國常務副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)。(圖/達志影像/美聯社)

秦剛於7月28日抵美之後,先在官邸進行14天的自我隔離,並在新開通的推特(Twitter)帳號上表明,「將盡快開始工作。」同時,秦剛也在7月29日以書面形式向美國國務院禮賓司遞交國書副本,並待適合時機向美國總統拜登(Joe Biden)遞交國書。

美國常務副卿雪蔓在中美關係處在緊要關口之際,於當地時間12日會見大陸新任駐美大使秦剛,這場會談也格外受到外界關注。此外,秦剛履新之際,美國駐華大使的人選仍待定中。

秦剛於會見結束後的記者會上表示,「雙方談得很深入,也很坦誠,充分交換了意見。雙方一致認為,中美雙邊關係非常重要,要通過對話溝通解決問題,管控好分歧和矛盾,改善兩國關係。」

此外,秦剛在會上先是感謝美方為其履職提供支持和協助,他也強調,當前中美關係站在新的十字路口,將按照兩國元首今年除夕通話的精神,加強同美方的及時溝通對話,努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。

針對區域問題及兩岸議題,秦剛表示,「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題,他在會談中向雪蔓明確闡述中方立場。」



Thank you @DeputySecState Wendy Sherman for meeting with me @StateDept on my 1st day out of self-quarantine. Look forward to continuing dialogue and communication with American colleagues for a rational, stable, manageable & constructive China-US relationship. pic.twitter.com/FTyF1Q2INU