立陶宛總統挺台　陸外交部批：偷梁換柱挑釁一個中國原則

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／翻攝自臉書eucouncil）

記者魏有德／綜合報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda） 11日受訪時表示，與大陸建交後便實行「一中政策」，可自行決定與哪些國家或地區在經濟及文化領域發展關係，堅持對台友好政策。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，立方企圖偷梁換柱，偷換概念，將挑釁一個中國原則假扮成維護立方所謂「原則和價值」，為其同台當局發展實質關係詭辯，這只能自欺欺人。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，立陶宛總統稱立方將捍衛自身原則和價值，「如果立陶宛可以，中國應該並且能夠更加堅定堅決地捍衛自身利益，特別是涉及到領土主權的核心利益。」

華春瑩強調，一個中國原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改，「奉行一個中國政策，就必須嚴格恪守一個中國原則，斷絕一切同台灣當局的官方往來，不管是明目張膽，還是暗渡陳倉。」

▲大陸召回駐立陶宛大使申知非。（圖／翻攝google map）

大陸外交部因立陶宛將與台灣互設以「台灣」為名的辦事處而召回駐立大使。對此，瑙塞達受訪時表示，立陶宛1991年與中國建立正式外交關係後，就實行「一中政策」至今，「立陶宛與中國的關係應建立在相互尊重的基礎上，否則對話變成單方下最後通牒，這在國際關係無法被接受。」

瑙塞達提到，作為主權獨立國家，立陶宛可在不違反國際義務的前提下，自行決定與哪些國家或地區在經濟及文化領域發展關係，「立陶宛與中國仍有發展政治、經濟及文化雙邊關係的潛力，希望中國能改變召回駐立陶宛大使的決定。」

