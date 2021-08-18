▲騎飛輪摩擦「大小蛋」！他右陰囊一碰就痛，就醫竟腫成「飯糰大」。（圖／書田診所提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎在家防疫，也讓居家運動風氣興起，但若運動過度，恐造成反效果。一名50多歲的張先生，3年前就有「大小蛋」問題，但因沒有任何不適，不以為意，直到疫情期間買了飛輪車在家運動，騎了一個多禮拜後，開始覺得右側陰囊因不斷磨擦、碰撞出現痛感，進而就醫檢查，才發現陰囊水腫，右蛋早已腫如「飯糰大」。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師周固表示，張先生到診間自述「走路也會痛」，經觸診及超音波檢查發現陰囊大小約7.5公分x7公分x3公分，診斷為副睪囊腫合併陰囊水腫，建議先暫停激烈運動，穿著寬鬆衣物，倘陰囊有摩擦破皮使用外用藥物防止感染，疫情和緩後以手術治療。

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周固提到，造成陰囊腫大的可能原因有副睪囊腫、睪丸腫瘤、睪丸和副睪丸發炎、陰囊水腫。此次的案例是因副睪囊腫引起陰囊腫大，而副睪囊腫的發生原因，推測可能與感染或創傷有關，多發生於40歲以上男性，觸診時可摸到腫塊，超音波及透光檢查可見透明水囊。

▲書田診所泌尿科主任醫師周固 。（圖／記者嚴云岑攝）

周固指出，有副睪囊腫者，平時陰囊偶有下墬感，部份人有壓痛、鼠蹊部不適，但目前研究顯示，患者生育能力未受到明顯影響。在排除其它引起陰囊腫大的因素後，確診為副睪囊腫定期追蹤即可，但當陰囊外觀明顯腫大影響生活，且有不適症狀時，應積極治療。

治療方式以手術治療為主，術後2週便可恢復正常生活及運動。近期多數人因防疫在家時間增長，適度的運動是必要的，但需挑選合適的運動，有副睪囊腫尚未治療者，建議以較和緩的運動為主。

「宅在家運動要當心！」周固提到，疫情許多人宅在家便開始找各種可在室內進行的運動，常見的跑步機、飛輪、跳繩…等，對於副睪囊腫大到引起陰囊腫大者，運動時腫大的陰囊反覆的摩擦周圍皮膚，易引起破皮發炎；倘運動過程中有碰撞可能引起出血感染、疼痛、腫大情況加劇，因此要更加注意。

最後，周固提醒，由於引起陰囊腫大的原因眾多，也可能是疾病所造成，因此平時應定期自摸陰囊觀察大小有無改變、質地有無變硬、是否疼痛等，倘有變化儘早就醫鑑別診斷，即早治療。