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開學防疫指引9大要點！家長不入園、教職員7日快篩1次

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲高中以下學校9月1日開學。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（17日）公布9月1日高中學校以下開學指引，包含，開學後家長及訪客原則不入校（園）；全校（園）師生除用餐及飲水外，應全程戴口罩；教職員於首次進入校園服務前，應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明等9大指引。

教育部說明，為落實高中以下學校及幼兒園110學年度開學後各項教學及活動等防疫工作，教育部已將「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」送指揮中心核定。

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教育部提到，為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，教育部於8月16日函文各縣市政府，補助高級中等以下學校（含幼兒園）購置防疫物資及用品，如用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等，補助經費計3億444萬5,500元。

▲▼ 教育部長潘文忠公布開學防疫指引 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲教育部長潘文忠公布開學防疫指引。（圖／記者崔至雲翻攝）

教育部規劃訂定各項防疫強化作為，將於開學後每兩週滾動修正防疫管理指引，相關內容摘述如下：

一、 防疫整備工作：
（一）學校及幼兒園開學前務必召開防疫小組會議，研議校（園）內防疫措施，加強物資盤點。
（二）配合各縣市政府環保機關於開學前加強校園內環境消毒工作。
（三）開學前針對教室、各學習場域（含游泳池）、相關盥洗等常用空間進行衛生清潔消毒及空間清消管理。

二、 服務及入校條件：
（一）學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第一劑接種且滿14日之服務及入校條件；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。
（二）開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。
（三）具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

三、 個人衛生防疫措施：
（一）請家長主動關心子女/學生身體健康，上學前先量測體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。
（二）到校後，學校應落實入校（園）時及下午上課前師生體溫量測、手部清消及監測健康狀況。
（三）全校（園）師生除用餐及飲水外，應全程戴口罩。

四、 環境及空間清消管理
（一）每日定期針對教室、各學習場域及相關盥洗等常用空間進行衛生清潔及消毒，並視使用情形，增加清潔消毒頻率。
（二）學校學生交通車與幼童專用車應加強清消管理，且應造冊並落實固定座位。
（三）維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。

五、 教學活動防疫措施：
（一）學校及幼兒園推動之課程及活動，採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名。
（二）室外體育課程，均應保持防疫所需之適當社交距離，特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施。
（三）為落實全程佩戴口罩，進行體育課程時，請授課老師評估運動強度並留意學生身體狀況，適時調整課程內容。
（四）實習實作與實驗應採固定分組，學生練習時使用之設備、器材，應避免共用；如有輪替使用設備、器材之需要，輪替前應先澈底消毒。
（五）學校得以跑班方式實施教學活動，如社團活動及課後照顧等，應依不同班別不同教室採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名，以作為日後疫調之參考。

六、 校外教學及戶外教育等活動，應維持社交距離、戴口罩、遵守空間容留人數限制，並留意景點、住宿地點規劃，且應採實聯制，確實執行人流管制等，另依活動行程規劃，提醒師生遵循相關防疫管理措施。

七、 學校辦理大型集會活動如開學典禮、週會或迎新活動等，仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，倘超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

八、 餐飲防疫：
（一）應加強清潔消毒飲水機，並加註標示僅供裝水用不得以口就飲。
（二）教室內用餐應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。
（三）校內美食街及商店應遵守「餐飲業防疫管理措施」。

九、 開放學校戶外操場，並依教育部「高級中等以下學校戶外操場防疫管理措施」或縣市政府公告之防疫規定辦理，其餘校園區域及設施不開放人員使用及進入。

教育部呼籲，因應國內外疫情，請學校及家長積極配合各項防疫措施，共同為師生健康安全努力，學校得視需要加強相關防疫措施並落實查核機制；教育部將依指揮中心公告之疫情狀況，於開學後每兩週滾動修正防疫管理指引。

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼開學防疫指引。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼開學防疫指引。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼開學防疫指引。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼開學防疫指引。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼開學防疫指引。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）

▲▼開學防疫指引。（圖／教育部提供）

▲▼ 開學防疫指引 。（圖／教育部提供）
 

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