南投5大產業園區陸續開發　林明溱看好後疫情時代帶動地方經濟

▲南投縣政府指開發五大園區效益大，預告疫後將「利多發酵」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為地方建設並開拓財源，在南投市、埔里鎮等地開發5大產業園區，其中埔里福興農場、南投市旺來園區和埔里微型園區已完工，相關土地開發估計可為公庫帶進42億元收入，開發效益逾123億元；縣長林明溱看好後疫情時期，這些園區將進一步創造就業人口、帶動地方經濟發展。

南投縣目前開發的5大園區包括埔里福興農場、南投市旺來園區、埔里福興溫泉、草屯手工藝產業園，以及竹山竹藝產業園區；縣府建設處長李正偉說，主要是將一級農業、二級加工及三級服務業結合，並提升產業產值，以南投市旺來產業園區為例，鳳梨可以食品加工製成鳳梨醬，纖維、酵素也可另外開發，製成不同商品，帶來就業機會、繁榮地方，讓年輕人樂於返鄉。

縣府指扣除開發成本，估計將為縣庫帶來42億元收入；縣府地政處長簡青松以埔里福興農場溫泉區開發案為例，指縣府成本支出30億6千多萬，但土地讓售、標售收入達29億3千多萬元，現有11783坪土地待售，縣府光土地就可賺9億多。

縣府表示，南投旺來產業園區用地也全數售出，銷售額22.4億，有微熱山丘、三點一刻奶茶、先麥芋頭酥等業者進駐設廠，預計可創造800至1000人之就業機會，年產值18至25億元；作為觀光工廠聚落的埔里微型園區，最後一塊土地近期也將公告出售。已有金都餐廳、埔工坊、妮娜巧克力及大漢豆腐、美淳香料等廠商購地建廠。

至於草屯手工藝產業園區和竹山竹藝產業園區，已分別完成都計變更及核定設置，以及環境影響說明、農地用地變更使用說明、出流管制規劃書審查，相關開發計畫將送內政部審查；未來共計可望引進35至43家業者，創造2500個工作機會。

林明溱說，埔里福興農場溫泉區開發案在旅館用地賣出後，限制3年內一定要興建，當地建材及人力需求將因相關建設而大幅增加，並為未來地方發展奠定基礎，南投市旺來園區、埔里微型園區中的民間投資工廠也將陸續動工興建，因此斷定這些園區在後疫情時期，將進一步活絡地方經濟。



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