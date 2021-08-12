小王摩鐵大戰人妻！怨「氣氛不好害軟掉」　老公氣炸出手了

▲台中有一名人妻外遇小王，2人發生關係後，小王還向人妻嬌喊「害人家軟掉」，被丈夫發現後，怒求償100萬。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／台中報導

詹姓男子和劉姓女子結婚後，卻在2019年發現妻子疑似和有業務往來的陳姓男子外遇，事後抓到2人不但上摩鐵恩愛，陳男還在2人發生關係後對劉女表示「我們來體驗下一間」、「害人家軟掉」等語，讓詹男怒告上法院，對陳男求償100萬元。台中地院審理後，判陳男須賠償詹男20萬元。

詹姓男子和劉姓女子結婚10餘年，卻在2019年時發現妻子和有業務往來的陳姓男子越走越近，疑似外遇，疑心頓起後，還真的被詹男抓到，老婆和陳男2度到汽車旅館嘿咻，2人更常傳曖昧訊息，陳男還在一次2人大戰結束傳訊息和劉女說「我們來體驗下一間...那裡那個氣氛不夠」、「害我...人家軟掉」，更直問劉女「妳喜歡我哪一點？為什麼喜歡我」，讓詹男認為陳男極度不尊重他和劉女婚姻忠誠與信賴，踐踏他的人性尊嚴，害他還因此需要到睡眠門診求助才能入睡，怒對陳男求償100萬元。

台中地院審理後認為，陳男明知劉女已婚，卻仍和劉女發生性行為，其與劉女的對話更已逾越一般正常男女的界線，陳男確實已破壞詹男和劉女婚姻共同生活之圓滿，侵害其配偶權，判陳男應賠償詹男20萬元，全案仍可上訴。

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