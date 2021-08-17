快訊／日本全面擴大延長緊急事態　疫情「災難級失控」！

▲日本當局全面擴大延長緊急事態宣言適用地區。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情全面升溫，當局決定將包含東京在內6個地區的緊急事態宣言延長至9月12日，同時將茨城、櫪木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡等7個府縣新增至實施對象地區中。經濟再生大臣西村康稔稍早已經向基本分科會以及國會報告並取得認同，隨後於對策本部會議中正式拍板定案，稍後首相菅義偉將會召開記者會進行說明。

根據《日本放送協會》報導，日本政府將東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖繩的緊急事態宣言延長至9月12日，同時自20日起，在緊急事態宣言的適用名單中新增茨城、櫪木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡，解禁時間一樣為9月12日。

與此同時，宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、廣島、香川、愛媛、鹿兒島等10個縣也將從20日起進入蔓延防止重點措施，直到9月12日。而原本就處於蔓延防止重點措施的北海道、福島、石川、愛知、滋賀、熊本則是同樣延長至9月12日。

▲日本首都圈的醫療資源陷入緊繃狀態。（圖／路透）



經濟再生大臣西村康稔17日在由專家組成的基本分科會中表示，「目前全國的單日新增確診都維持在極高的數字，甚至數度超過2萬例」，「首都圈的醫療體系極度嚴峻，專家認為已經十分接近災難情況，這樣下去（醫療資源不足）可能會讓能夠獲救的生命無法獲救」。

事實上，日本各地已經傳出多起百貨公司、補習班、美容院、髮廊的群聚感染事件，因此西村也強力呼籲，「減少前往人流混雜的地方，盡可能不要外出，或是將買菜的頻率降低，減少外出機會。」

經過呈報後，日本當局的決定獲得基本分科會的認可，隨後也向參眾兩院的議院營運委員會報告，同日下午6時半召開對策本部會議，正式拍板定案。首相菅義偉晚間9時將會舉行記者會說明，同時籲請民眾配合防疫新政策。

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