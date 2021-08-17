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沖繩醫院爆「Delta院內感染」64死！　大規模群聚196確診

▲▼沖繩疫情,沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩出現大型院內群聚，累計已經造成64人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣疫情連日擴大，重症病床逼近全滿，位於中部的宇流麻市更有醫院傳出大規模的院內群聚感染，一共造成196人染疫，截至目前為止已經造成64人死亡。該院7月中旬出現一名醫護人員感染Delta變種病毒，隨後病毒在院內急速擴散，也造成沖繩縣內有史以來最嚴重的群聚感染事件。

根據《日本放送協會》報導，位於沖繩縣中部宇流麻市的「宇流麻紀念醫院」此次院內感染截至目前為止一共造成196人確診，其中173人是住院病患，其餘23人則是院內員工。而據最新數據顯示，宇流麻紀念醫院的院內感染已經造成64名染疫患者不幸身亡。

院方表示，64名死亡患者大多是高齡長者，其中也有一部分的患者在染疫後轉送至其他醫院，但仍然不治身亡。另外，截至7月30日為止死亡人數原為5人，但此後病歿數卻突然暴增，一路飆升至64人。

事實上，沖繩縣疫情十分慘重，醫療體系處於嚴重緊繃狀態，因此宇流麻紀念醫院許多病患確診後也無法轉院至其他醫療機構治療，只能繼續待在該院。

宇流麻紀念醫院表示，「如果沒有染疫的話，這些病患原本可以在院內繼續療養，如今卻不幸病逝，我們對病患以及病患家屬深感抱歉。接下來會盡可能努力解決這次的群聚感染事件。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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