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增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

▲▼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入。14例境外移入個案當中有9例來自緬甸，副指揮官陳宗彥表示，他們都是同班機從緬甸搭專機回台，入境之後採檢確診。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為8名男性、6名女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(案15975、案15980)、英國(案15976、案15977)、緬甸(案15981至案15989)、澳洲(案15990)入境，入境日介於8月3日至8月15日。

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▲▼8/17境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲8/17境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計 2,382,988例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,365,884例排除)，其中15,880例確診，分別為1,346例境外移入，14,481例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
 

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