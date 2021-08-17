高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布目前高端疫苗預約人數，預約時間是8/16上午10:00開始，到8/18中午12:00，目前預約接種總計符合資格者有605,359 人，預約人數超過39萬人，第六輪高端將在8/23開打。陳時中表示，「還沒有預約的請盡快，因為到明天。」另外，目前人口涵蓋率是39.21%，計次人口比是42.13%。

指揮中心昨日公布增加4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計261,766檢驗封緘完成，加上之前的35萬劑，總共有61萬多劑。而針對高端疫苗數量是否充足，陳時中表示，現在總共有61萬多劑，不排除施打過程裡，如果可以及時檢驗完成的，也會馬上加入施打，要看時間上能不能接上，希望能在第六輪讓更多年輕人打得到疫苗。

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根據指揮中心昨最新統計疫苗登記狀況，AZ有1,113,254人，佔比8.60%；AZ、Moderna有7,273,164人，佔比56.17%；AZ、Moderna、高端有437,841人，佔比3.38%；AZ、高端有20,043 ，佔比0.15%；Moderna：有4,022,420人，佔比31.06%；Moderna、高端有50,777人，佔比0.39%；高端則是30,579人，佔比0.24%。

而打第1、2劑登記狀況上，意願登記打第1劑有6,283,040人；意願登記打第2劑有6,494,593人，其中已打2劑則有171,254人。