3台男搭船「非法入境金門」！遭海巡查獲　違反國安法送辦

記者林名揚／金門報導

金門海巡人員今（17日）清晨5時許，於金門縣金沙鎮官澳岸際緝獲3名男性國人非法入境，經通報金門縣衛生局等單位，並依據中央疫情指揮中心規定程序處置，全案訊後依違反國安法，移送金門地檢署偵辦。





▲金門海巡緝獲3名國人非法入境。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

海巡署第十二巡防區指揮部岸際雷達今（17日）凌晨3時許，於海上發現一個可疑目標緩慢向岸航行，研判應為從事不法的船筏，遂立即通報金馬澎分署第九岸巡隊線上巡邏組及巡防艇前往查看。

經對鄰近地區展開岸、海查緝部署，清晨5時許，線上巡邏勤務人員於金沙鎮官澳海堤岸際地區，緝獲3名男性非法入境國人，隨後通報金門縣衛生局等單位，並依據中央疫情指揮中心規定程序處置。經緝獲人員初步訊問，船上共有4人（1名大陸籍船長，3名國人），全案依違反國安法，移送金門地檢署偵辦。

對此，海巡署表示，金門地區毗鄰大陸地區僅一水之隔，以漁船或其它水上運輸工具非法接應入境金門地區，對邊境防疫管制形成極大挑戰，然海巡單位仍將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口。呼籲民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可撥打「118」服務專線，海巡署全年無休為您服務。