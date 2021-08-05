憂盧碧雨勢釀災情！楊鎮浯赴「抽水站、養工所」視察防颱準備工作

記者林名揚／金門報導

第九號颱風盧碧5日上午8時位於金門縣西南方約220公里之海面上，以每小時8轉5公里之速度向福建、廣東沿岸移動，中央氣象局已於4日下午2時30分發布海上警報，為了因應颱風帶來的雨勢，金門縣長楊鎮浯也到抽水站等處視察防汛準備工作。

▲▼金門縣長楊鎮浯視察防汛、防颱準備工作。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

為因應即將到來的強風豪雨及後續外圍環流的強降雨勢，縣長楊鎮浯於5日14時30分親至本縣自來水廠(浯江抽水站)、養護工程所及林務所，關心、慰問一線搶修(險)編組同仁整備情形，也提醒同仁作業時，務必要注意人身安全，並要落實防颱作業，在颱風來臨前完成各項抽水站機組設備及移動式抽水機運轉測試、抽水池預降水位、防汛資源預佈準備及人員編組，以強化應變處置時效。

在養工所整備作業中，參照歷次風災災損情形，加強路燈搶修及危險廣告設施拆除人員、機組、設備之整備，達到快速搶修恢復路燈照明及緊急拆除危險招牌等設施，並持續監測桃園路車行地下道水位，確保行車安全。養工所也提醒民眾如發現道路側溝需清淤、路燈等相關維護事宜，均可撥打免付費電話0800-020-120，將由專人協助處理。

另鑑於歷次颱風最易造成樹木倒伏或斷枝，導致影響道路通行，楊鎮浯特別前往林務所了解該所防颱整備狀況。所長鐘立偉表示，針對此次來勢洶洶的盧碧颱風，林務所已成立風倒木處理小組並做好機械整備，各型機具人員已進駐金寧、金城及林務所所本部，以便在颱風侵襲期間能第一時間搶通道路。這幾天也要求所內同仁，針對歷年風倒木倒伏熱區優先進行安全巡檢，如有枯立木、病株及大型非安全枝條，立即進行預防性安全移除作業。

楊鎮浯亦督促各單位持續加強歷年易積淹水熱點區域防災整備，如：金沙溪流域水利設施維護及整備、五嶽廟自動抽水機組及后豐港預佈移動式抽水機維護、中墩聚落鄉有池水路暢通，聚落內預佈移動式抽水機運轉測試及整備、各區排、道路側溝已由各公所、養工所加強清淤工作，維持排水暢通。

這次盧碧颱風雖屬輕颱，但路徑對金門極具威脅，為避免造成更大的災損，除縣府各機關單位積極準備防颱作業，楊鎮浯也提醒鄉親們，一同清理住家周邊枯枝落葉等易阻礙排水的雜物、垃圾，尤應避免阻塞水溝蓋，維護家園安全！