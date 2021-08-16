金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案獲輕判6月　撤銷發回

▲金管會首位金檢局長李進誠獲輕判，遭撤銷發回。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

金管會首位金融檢查局局長李進誠，2005年捲入股市禿鷹案件，涉嫌洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予股市金主、作手等人，以藉此打壓勁永股價，讓股市禿鷹集團再放空勁永股票而獲利。案件纏訟16年，李進誠更三審獲得輕判6月，得易科罰金。案經上訴，最高法院16日撤銷發回更四審。

喧騰一時的股市禿鷹案件爆發於2005年間，當時檢察界的明日之星李進誠，以台北地檢署查緝金融犯罪主任的身分，擔任當時剛成立的金管會首任檢查局長，仕途一片光明，沒想到卻爆發這起股市禿鷹案件。當時高等法院檢察署「查緝黑金中心」（最高檢特偵組前身）偵辦股市「勁永案」時，查出李進誠也涉入本案，引發譁然。

檢方查出，李進誠疑似洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予記者、股市金主林明達、股市作手陳俊吉等人，以打壓勁永股價。而後林明達等股市禿鷹集團，趁機放空大量勁永股票，分別獲利數百萬元不等。檢方還查扣李進誠手寫字條、並流入林明達手中的證據，最後檢方以「洩密」、「圖利」等罪，對李進誠等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，一審將李進誠判刑10年，二審改判有期徒刑9年半，更一審時出現逆轉判決，改輕判李進誠8個月，但更二審又將他改判6年。全案於2017年進入更三審，更三審改認定他犯下刑法的「洩漏國防以外之秘密」罪，判處有期徒刑1年，再經過減刑後，減為有期徒刑6個月，並得易科罰金16萬2千元。

李進誠輕判6月後，檢方不服，上訴最高法院，最高法院審理後，認為李進誠的洩密行為，是否讓他人獲取利益？是否因此而成立貪污罪行？均有必要釐清。因此最高法院再將全案撤銷，發回高院更四審。