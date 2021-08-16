　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案獲輕判6月　撤銷發回

▲▼法槌，正義，商業紛爭，商業法庭，司法，美元。（圖／視覺中國）

▲金管會首位金檢局長李進誠獲輕判，遭撤銷發回。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

金管會首位金融檢查局局長李進誠，2005年捲入股市禿鷹案件，涉嫌洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予股市金主、作手等人，以藉此打壓勁永股價，讓股市禿鷹集團再放空勁永股票而獲利。案件纏訟16年，李進誠更三審獲得輕判6月，得易科罰金。案經上訴，最高法院16日撤銷發回更四審。

喧騰一時的股市禿鷹案件爆發於2005年間，當時檢察界的明日之星李進誠，以台北地檢署查緝金融犯罪主任的身分，擔任當時剛成立的金管會首任檢查局長，仕途一片光明，沒想到卻爆發這起股市禿鷹案件。當時高等法院檢察署「查緝黑金中心」（最高檢特偵組前身）偵辦股市「勁永案」時，查出李進誠也涉入本案，引發譁然。

檢方查出，李進誠疑似洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予記者、股市金主林明達、股市作手陳俊吉等人，以打壓勁永股價。而後林明達等股市禿鷹集團，趁機放空大量勁永股票，分別獲利數百萬元不等。檢方還查扣李進誠手寫字條、並流入林明達手中的證據，最後檢方以「洩密」、「圖利」等罪，對李進誠等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，一審將李進誠判刑10年，二審改判有期徒刑9年半，更一審時出現逆轉判決，改輕判李進誠8個月，但更二審又將他改判6年。全案於2017年進入更三審，更三審改認定他犯下刑法的「洩漏國防以外之秘密」罪，判處有期徒刑1年，再經過減刑後，減為有期徒刑6個月，並得易科罰金16萬2千元。

李進誠輕判6月後，檢方不服，上訴最高法院，最高法院審理後，認為李進誠的洩密行為，是否讓他人獲取利益？是否因此而成立貪污罪行？均有必要釐清。因此最高法院再將全案撤銷，發回高院更四審。

►當網美、做點心一次滿足

ET快訊
快訊／蘇貞昌正式拍板五倍券「全民免付1000」　數位券將加碼
5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」　在場家屬全震驚
獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選
快訊／才隔15hrs！　愛河又驚見第二具浮屍
塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出畫面曝
快訊／國道嚴重車禍！8車撞成一團　車流回堵4km
快訊／全部回校上課！柯文哲拍板　北市中小學9月1日採「實體開
「全台清零就要出現了！」　醫建議「解除二級」時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南小東地下道又有事了！貨車載超長水管　闖慢車擊落限高架

9煞闖東協廣場主委改選　狂毆總幹事20秒快閃！中市府女官員嚇傻

台灣加速採購疫苗提案被擋　前罷捷發言人按鈴告發「高雄9立委」

謝宜真勘災落水失聯第5天　「1原因」恐無法申請國賠、保險

獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選

快訊／才隔15hrs愛河又見浮屍　男漂流幸福川腫脹難辨身分

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案獲輕判6月　撤銷發回

13歲少女小腹隆起…媽驚覺「懷孕」崩潰！她21歲軍人男友下場超慘

快訊／國2嚴重車禍！「8車撞成一團」釀2傷…車流回堵4km

為上市製作不實財報　國內車燈大廠董座父子遭起訴

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

台南小東地下道又有事了！貨車載超長水管　闖慢車擊落限高架

9煞闖東協廣場主委改選　狂毆總幹事20秒快閃！中市府女官員嚇傻

台灣加速採購疫苗提案被擋　前罷捷發言人按鈴告發「高雄9立委」

謝宜真勘災落水失聯第5天　「1原因」恐無法申請國賠、保險

獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選

快訊／才隔15hrs愛河又見浮屍　男漂流幸福川腫脹難辨身分

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案獲輕判6月　撤銷發回

13歲少女小腹隆起…媽驚覺「懷孕」崩潰！她21歲軍人男友下場超慘

快訊／國2嚴重車禍！「8車撞成一團」釀2傷…車流回堵4km

為上市製作不實財報　國內車燈大廠董座父子遭起訴

黃子韜《談判官》擦愛火　曝楊冪「最大優點」她羞：等下轉帳給你

花蓮人私藏下午茶曝光！芋泥融合「爆漿鹹蛋黃」全新風味太罪惡

Google宣布新海底電纜　加深台灣與美國網路連結！2024啟用

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷怕爆：有錢也不買

來台15年…吳鳳曝「永遠不習慣一件事」　釣出網友：來基隆住！

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

杜絕人與人之不當連結　南警針對涉營妨害風化越南按摩店執行「靖黃專案」

在地蔬果熬煮72小時　金色三麥新品牌「咖哩樹」插旗京站

桃園三民路橋下休旅車拋錨　警民合力推路旁避免阻礙交通

暴雨划龍舟淋一身濕　熊熊穿白T畫風突變＞///＜

社會熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

陳艾琳老公涉毒　北檢命戒癮治療

即／國2嚴重車禍！8車撞一團釀2傷…車流回堵4km

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

未婚夫慘死！她抱屍哭　2詭異舉動被查出是兇手

即／才隔15hrs愛河又見浮屍

三重鴨鴨公園玩空拍機　低空拍到腫脹浮屍

成大碩生潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

癡情男月付10萬養別人老婆　她真實身分曝

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

中和24歲女墜9樓　奇蹟發呻吟聲送醫

更多熱門

相關新聞

「東元條款」恐過不了！　知情人士：反對聲浪大

「東元條款」恐過不了！　知情人士：反對聲浪大

為了避免壽險資金投資創投介入公司經營權，金管會擬修法將保險業投資單一創投基金、私募股權基金限額由25％降到10％，並於8月13日舉行公聽會，但知情人士透露，會中反對聲浪很大，「應該過不了」。

謝龍介、童小芸籲勿忘慰安婦

謝龍介、童小芸籲勿忘慰安婦

詐騙投資群組頻傳　金管會再度示警！

詐騙投資群組頻傳　金管會再度示警！

台灣35檔基金涉入中國軍火相關企業　金管會4點回應！

台灣35檔基金涉入中國軍火相關企業　金管會4點回應！

蝦皮樂購取代蝦皮支付仍有這關要過　金管會緊盯！

蝦皮樂購取代蝦皮支付仍有這關要過　金管會緊盯！

關鍵字：

法律人權金管會禿鷹炒股勁永撤銷金融檢察局最高法院放空

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面