「野馬男」父母稱子無病識感　專家火大開轟：為何要借錢買車？

▲葉姓男子將21歲巫姓女騎士撞昏迷還不斷發IG、對媒體比中指，一連串脫序行為，葉男父母供稱孩子沒有病識感，遭專家砲轟。（圖／記者黃孟珍攝）

記者游瓊華／台中報導

桃園市23歲葉姓男子駕駛黃色野馬跑車在苗栗縣闖禍，親戚透露野馬是二手車，媽媽先付的車款，父母親認為葉男帶病妄想，沒有病識感。對此，職能治療師蘇文清忍不住砲轟葉男父母，「父母明知孩子有狀況，為什麼還要借錢買跑車，葉男父母一句沒有病識感，就把責任全推給心理疾患，難道不用為自己的錯誤教養結果負責嗎？」

蘇文清受訪表示，葉男爸媽明知孩子有狀況，為什麼還要幫孩子買車？撇除疾病問題，難道葉男父母不必為錯誤教養負責嗎？「車不僅是個交通工具，當車在一個反社會人格、非理智情況的人手中，等於手上握有武器！」

蘇文清提到，看到新聞報導感到憤怒又無奈，能理解葉男父母面對孩子已經長大卻不受控的無助，但在事情發生前有太多方式能阻止悲劇發生，「在未鑑定前，還不能判斷葉男的情況，但葉男父母的發言等於把心理疾患拿來當擋箭牌，更是汙名化，一句話推翻所有心理患疾家長的努力！」

蘇文清也提到，過往接觸過很多孩子其實並非疾病的問題，而是教養造成的問題，許多爸媽都抱持孩子「尊重孩子、快樂學習」，要讓孩子快樂也無形中讓孩子變得無法無天、目中無人，「發現孩子不對勁，拿走車鑰匙、報警、請社會局介入等都是方法。」