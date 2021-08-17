才吞1台車！台中文心南路又現1米深黑洞　市府連夜搶修

▲才吞了1台車！台中文心南路又現1公尺深黑洞，市府連夜搶修17日下午通車。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市大里區文心南路11日路面塌陷，一名女駕駛開車經過連人帶車「到頭栽」跌入天坑受傷送醫，市府緊急回填，還找來朝陽科大出動透地雷達探測後通行，未料5天後同路段約莫30公尺處又下陷破一個一公尺深的大洞，連路面標誌都跟著變形。市府連夜派人開挖搶修，今天早上完成瀝青鋪設，下午開放通車。

▲才吞了1台車！台中文心南路又現1公尺深黑洞，市府連夜搶修17日下午通車。（圖／民眾提供）

台中市水利局表示，16日下午接獲路面出現坑洞通知後，隨即調派廠商前往探查原因及進行搶修，現場坑洞寬約150公分、長約190公分、深約1公尺，下陷點位於文心南路原路基，非污水工作井開挖施工回填範圍。水利局已緊急切割開挖作業，連夜趕工後完成初步搶修，並於今日早上完成瀝青鋪設。

台中市大里文心南路11日下午發生一起事件，當時一名林姓女駕駛開車行經上述路段時，沒想到內側車道卻突然下陷，形成一個巨大的坑洞，導致整輛車掉入洞中，林女也因此一度受困。里長透露，這是該路段半年來第三次發生天坑事件，當地民眾也說，好險是汽車經過、非重機，否則後果不堪設想。