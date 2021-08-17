麥香變身迷你icash2.0！還能插小吸管爆可愛　超商限量開賣

▲麥香紅茶、奶茶迷你icash2.0超可愛，背面還有吸管塑膠套。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

熟悉的麥香最對味！愛金卡公司將人手一瓶的「麥香紅茶」、「麥香奶茶」變身2款迷你icash2.0，除了包裝、皺摺處完美呈現之外，背面還有吸管塑膠套，吸管真的能插進icash2.0頂端吸管孔，即日起開放超商APP預購紅茶款，限量10800個，麥香迷絕對不能錯過。

愛金卡公司這次共推出「麥香紅茶icash2.0」及「麥香奶茶icash2.0」2種款式，外觀特別依照實品製作，迷你仿真，包裝印刷及皺褶細節處忠實呈現，最驚喜的是，背面黏有吸管塑膠套，還真的能將吸管取出插在頂端吸管孔，簡直和實品一模一樣。

▲麥香系列icash2.0不管是皺摺處或包裝都真實還原。



▲吸管還真的可以插進頂端吸管孔。



「麥香紅茶icash2.0」將於今（17）日早上11時開放預購，可預購通路為7-11 OPEN POINT APP，限量10800個；「麥香奶茶icash2.0」則是開放7-11門市現貨販售，8/25起開賣，販售數量一樣只有10800個。

「COLD STONE X 北捷」首度聯名推「捷客愛找茶兒」冰淇淋，特意選用人氣飲品「鐵觀音珍珠鮮奶茶」作為創意發想，嚴選台北捷運熱門站點「木柵、的鐵觀音原葉製成鐵觀音冰淇淋後，先是拌入醇濃奶香冰淇淋，再搭配派皮餅乾，最後撒上鐵觀音茶粉及淋上Q彈黑糖珍珠，每一口都濃郁到不行，絕對要嚐鮮，即日起至9/16限時登場、售完為止。

▲「捷客愛找茶兒」聯名冰吃得到黑糖珍珠。（圖／COLD STONE提供）