品客變身「縮小版icash2.0」！蓋子還可以打開　超商限量預購

▲品客洋芋片變身迷你icash2.0，即日起開放超商APP限量預購。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

品客控必收！品客洋芋片這次變身迷你icash2.0，還一口氣推出2款造型，包裝神還原零食罐，還可以打開塑膠透明蓋，每個小細節都超可愛，即日起開放超商APP搶先預購，全台限量8900個；韓國KAKAO FRIENDS則是推出2款「萊恩&春植油漆桶洋芋片」，把洋芋片裝到印有萊恩和春植插畫的大鐵桶裡，萌到捨不得吃。

品客洋芋片icash2.0分為「洋蔥口味」以及「原味」款式，零食罐小小一個超可愛，外包裝還印上品客最新LOGO標誌以及營養標示說明，塑膠透明蓋還可以打開，感應晶片就藏在圓形發泡卡內，還貼心附上扣環設計，方便民眾隨身攜帶。

▲包裝神還原，還印上營養標示說明。



▲透明塑膠蓋還可以打開。



「洋蔥口味」款式為網路限定版本，即日起於7-11OPEN POINT APP開放首批預購，限量8900個，每個售價280元，而「原味」款式將於7/28起於7-11門市販售。另外，博客來和7-11線上購物中心也將於7/28早上10點同時開賣這2種款式，愛吃品客的人絕對不能錯過。

韓國KAKAO FRIENDS近期推出「萊恩&春植油漆桶洋芋片」，把洋芋片裝到印有萊恩和春植插畫的大鐵桶裡，且洋芋片選用西班牙馬鈴薯搭配橄欖油油炸而成，口感清爽解膩，裝在鐵桶裡更能保持酥脆口感。

▲萊恩&春植油漆桶洋芋片包裝超可愛。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official，下同）

這系列共推出2款造型，第1款為「橘色桶子」，上面印有萊恩和春植賴在沙發上耍宅吃零食的圖案，裡面的洋芋片則是義大利黑松露口味，第2款是「粉紅桶子」，印上萊恩和春植對著一大碗洋芋片灑鹽的圖案，這款是喜馬拉雅粉紅鹽口味。以上2款蓋子上都有超萌的春植圖案，打開來還可以充當盤子。

▲蓋子還可以當盤子。