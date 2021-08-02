超Q蠟筆小新公仔icash2.0！嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」　超商限時開賣

▲蠟筆小新公仔icash2.0，即日起只在7-11買得到。（圖／愛金卡提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

蠟筆小新迷錯過真的會哭！最新「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈登場，迷你小新掛在包包上超可愛，嗶卡會發出「哦哦～漂亮的大姊姊」音效，臉頰還會發光，根本太欠收，即日起至8/8只在7-11門市開放預購，小新迷快衝了。

愛金卡這次取得日本授權，推出首款卡通人物造型「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈，外形小巧可愛，每個細節都精緻，而為了重現小新幽默又俏皮的個性，愛金卡特別邀請蠟筆小新卡通中文聲優進行配音，只要一嗶卡，公仔就會發出「哦哦～漂亮的大姊姊」音效，臉頰還會發出紅色光芒，可愛到爆炸。

▲迷你小新掛在包包上超療癒。



▲嗶卡會臉紅喊大姊姊。



蠟筆小新icash2.0即日起至8/8晚上23:59前開放限時預購，民眾只要於預購期間內至7-11門市的ibon便利生活站進行預購即可，每個售價499元，小新迷一定要收藏。

另外，小新迷也絕對不能錯過手搖飲品牌「康青龍」推出的一系列蠟筆小新聯名周邊，包括超人氣小新帆布袋、樂享杯通通回歸之外，還有療癒的防疫小物口罩收納夾，以及手搖控外出必備蠟筆小新杯套、可拆洗環保吸管粗細2入，吸管上頭可是使用雷雕技術刻上了春日部防衛隊隊員，每一款通通能看到小新，可愛到不行；另手搖杯杯身、封膜也同樣換上小新、小白和小葵的新聯名包裝。

▲「康青龍X蠟筆小新」最新聯名周邊來了。（圖／康青龍提供，下同）

即日起只要於康青龍門市消費任1杯飲品即可加購1件蠟筆小新周邊商品；也可透過線上點餐平台購買指定飲品可樣可加購，還享線上優惠價。提醒民眾疫情期間多加利用先點餐後自取服務，到店即可快速領取飲品，避免等待太長時間。

▲杯身、封膜也換上全新包裝。