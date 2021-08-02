　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超Q蠟筆小新公仔icash2.0！嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」　超商限時開賣

▲▼蠟筆小新icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲蠟筆小新公仔icash2.0，即日起只在7-11買得到。（圖／愛金卡提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

蠟筆小新迷錯過真的會哭！最新「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈登場，迷你小新掛在包包上超可愛，嗶卡會發出「哦哦～漂亮的大姊姊」音效，臉頰還會發光，根本太欠收，即日起至8/8只在7-11門市開放預購，小新迷快衝了。

愛金卡這次取得日本授權，推出首款卡通人物造型「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈，外形小巧可愛，每個細節都精緻，而為了重現小新幽默又俏皮的個性，愛金卡特別邀請蠟筆小新卡通中文聲優進行配音，只要一嗶卡，公仔就會發出「哦哦～漂亮的大姊姊」音效，臉頰還會發出紅色光芒，可愛到爆炸。

▲▼蠟筆小新icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲迷你小新掛在包包上超療癒。

▲▼蠟筆小新icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲嗶卡會臉紅喊大姊姊。

蠟筆小新icash2.0即日起至8/8晚上23:59前開放限時預購，民眾只要於預購期間內至7-11門市的ibon便利生活站進行預購即可，每個售價499元，小新迷一定要收藏。

另外，小新迷也絕對不能錯過手搖飲品牌「康青龍」推出的一系列蠟筆小新聯名周邊，包括超人氣小新帆布袋、樂享杯通通回歸之外，還有療癒的防疫小物口罩收納夾，以及手搖控外出必備蠟筆小新杯套、可拆洗環保吸管粗細2入，吸管上頭可是使用雷雕技術刻上了春日部防衛隊隊員，每一款通通能看到小新，可愛到不行；另手搖杯杯身、封膜也同樣換上小新、小白和小葵的新聯名包裝。

▲「康青龍X蠟筆小新」最新聯名周邊來了。（圖／康青龍提供，下同）

即日起只要於康青龍門市消費任1杯飲品即可加購1件蠟筆小新周邊商品；也可透過線上點餐平台購買指定飲品可樣可加購，還享線上優惠價。提醒民眾疫情期間多加利用先點餐後自取服務，到店即可快速領取飲品，避免等待太長時間。

▲杯身、封膜也換上全新包裝。

ET快訊
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買
快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳慘遭爆打
新北群聚關係圖曝光！　匡列243人、11人確診
快訊／新北＋10「分布五區」　板橋4人最多
林昀儒復仇成功！　3:2擊敗奧恰洛夫搶下第2點
嘉義群聚再+2！　10月大女嬰、75歲嬤確診
年輕人第5輪又落空！原本說「3週內有望打疫苗」　陳時中4字反
林昀儒第四局差一點拿下！　2:2奧恰洛夫進決勝局
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫情時代的居家靠山！中元普渡用「泰山」款待　與「好兄弟的距離」讓人好安心

加裝隔板、座位間距拉到2公尺↑！大潤發、家樂福美食街恢復內用了

在家吃大餐！超商最新「雲端餐廳」　每人325元爽嗑泰式米其林套餐

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用了！最新防疫規定一次看

【廣編】瑞士三角攜手台北霞海城隍廟送上幸福筷架　讓幸福快快駕到

直擊／麥當勞開放內用了！民眾「很開心」嗨喊：可以再降級更好

為奪牌選手喝采　網購「折扣現抵、體育用品殺1.2折」優惠應援整理

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」規劃2波採買超划算

超Q蠟筆小新公仔icash2.0！嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」　超商限時開賣

好市多明起「雙北5門市開放內用」！仍不能試吃

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

疫情時代的居家靠山！中元普渡用「泰山」款待　與「好兄弟的距離」讓人好安心

加裝隔板、座位間距拉到2公尺↑！大潤發、家樂福美食街恢復內用了

在家吃大餐！超商最新「雲端餐廳」　每人325元爽嗑泰式米其林套餐

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用了！最新防疫規定一次看

【廣編】瑞士三角攜手台北霞海城隍廟送上幸福筷架　讓幸福快快駕到

直擊／麥當勞開放內用了！民眾「很開心」嗨喊：可以再降級更好

為奪牌選手喝采　網購「折扣現抵、體育用品殺1.2折」優惠應援整理

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」規劃2波採買超划算

超Q蠟筆小新公仔icash2.0！嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」　超商限時開賣

好市多明起「雙北5門市開放內用」！仍不能試吃

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

確診者出庭應訊衛生局通知足跡 桃園地院緊急清消無人匡列

屏東縣警局創立南臺灣首間分局刑事實驗室　打擊南屏東犯罪利器

羅傑斯對決飛利士　運彩看好兄弟5連勝贏統一

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

疫情時代的居家靠山！中元普渡用「泰山」款待　與「好兄弟的距離」讓人好安心

女警30秒講解「吳亦凡涉強姦罪」刑度　網歪樓：小姐姐好漂亮

退休族首選！好山好水好便宜　羅東透天詢問度高

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

消費熱門新聞

慶奪牌！速食店連7天全品項打88折

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺

肯德基合作麻辣鍋新推「青花椒香麻脆雞」

慶首面羽球金牌！超商大杯美式、拿鐵買2送2

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用！

賀奪牌破紀錄！賣場優惠一次看

麥當勞明起開放內用、洗手間！

讚世界球后！賣場再祭限時買1送1

蠟筆小新icash2.0嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」

雙北「4大超商」明起開放內用！

直擊／麥當勞開放內用了！民眾全嗨喊：很開心

好市多雙北5門市明起「開放座位區」

超商最新雲端餐廳吃得到飯店、米其林料理

UDN買東西驚傳收攤　8/25停止接單

更多熱門

相關新聞

迪士尼公主與反派系列擺飾絕美

迪士尼公主與反派系列擺飾絕美

對於一成不變的生活最好的良藥就是療癒小物，每當玩具品牌或是與卡通聯名推出各種可愛的公仔與擺飾時都會引起熱烈迴響，無論是放置於房間內、書桌上或是辦公桌總能在你最無助、煩悶時治癒你，下面推薦三款各年齡層都無法抗拒的精緻卡通擺設，趕快手刀帶回家吧。

品客變身icash2.0！蓋子還可以打開

品客變身icash2.0！蓋子還可以打開

12道題看出你是蠟筆小新哪個角色

12道題看出你是蠟筆小新哪個角色

蠟筆小新躍上鍋具、包包超可愛！

蠟筆小新躍上鍋具、包包超可愛！

庫洛魔法使最新3款icash2.0！各限量1萬個

庫洛魔法使最新3款icash2.0！各限量1萬個

關鍵字：

蠟筆小新icash2.0超商預購

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面