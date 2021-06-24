59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

▲7-11最新15款SOU・SOU聯名商品，將於6/30夢幻登場。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

就有超商和京都印花設計品牌合作，打造全新口罩、傘具、3C和包包4大種類共15款商品，每款商品上皆換上原創設計圖紋，讓日常生活添加更多好心情，其中防疫必備的口罩還一次推出8款花色，只要花59元就能入手超划算，另外還有大傘面雨具，就算雨下得再大也不怕肩膀會淋濕。

7-11今夏再攜手SOU・SOU推出15款限定商品，將於6/30正式登場，活動期間還可享指定品項2件88折優惠，其中一定要搶買的就是聯名口罩，今年再推全球獨家8款新花色，3入裝只要59元，再來還有3款超療癒傘具，其中2款具有大傘面完全不怕肩膀被淋濕，出門就算遇到下雨天也會有好心情。

▲防疫必備的口罩一口氣推出8款花色。



▲行李箱造型的無線耳機以及快充行動電源，3C控一定要收藏。

實用的外出小提袋也是秒殺品項，將SOU・SOU經典花紋躍上提袋，輕巧好攜帶更防潑水，還可當作飲料提袋使用，3C控一定要收藏行李箱造型無線耳機、快充行動電源，皆為首次開發，不但時髦更兼具功能性，採預購限量推出。另外，7-11還首度開發聯名款包裝瓶裝水，共有3款可選，瓶身皆換上超萌SOU・SOU圖文新裝。

如果想要宅在家也能擁有好心情，那就更不能錯過哆啦Ａ夢和日本知名餐具品牌Noritake合作推出的聯名餐具組，其人物角色的展現均則來自原版漫畫，推出3大系列包括以柔和夢幻的粉色水彩呈現，將代表著勇敢、幸福與愛的季節花卉「哆啦Ａ夢Ｘ花卉」；以單一色墨水藍呈現，搭配日本健康、繁榮的「葫蘆」象徵，充滿意境的「哆啦Ａ夢Ｘ葫蘆」，以及把銅鑼燒、穿越時空的任意門、飛翔的竹蜻蜓等熟悉的元素，加入其內的「哆啦Ａ夢Ｘ兒童」。

▲適逢哆啦Ａ夢50週年，Noritake推出其聯名的紀念餐具。（圖／Noritake提供，下同）

其單品定價最便宜360元就能入手，由於採用簡單經典的設計，不同系列也能相互搭配，且即起至8月底，其聯名商品於企業官網推出預購優惠，全系列商品預購期間下單，可享8折優惠。

▲「哆啦Ａ夢Ｘ兒童」融合許多夢幻元素。