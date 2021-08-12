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打煤怪！雲林燒煤量快趕上台中　蔡壁如批六輕煤轉氣「抓小放大」

▲▼立委陳椒華、蔡壁如出席健康空氣行動聯盟記者會 六輕傷害聯合求償自救會會長黃源河 打媒怪行動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中部環團、蔡壁如、陳椒華比出「打煤怪」手勢，盼無煤六輕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

雲林縣去年燒煤量高達1261萬公噸，快追上台中市的1271.9萬，台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華和中部環團今（12日）舉行記者會批評，六輕燃煤量已經快要追上一座中火，包括麥電3部燃煤機組及台塑化3廠16部汽電共生機組，雖然其中的麥電已承諾2025年煤轉氣，但汙染更大的台塑化汽電共生機組卻未有轉型規畫。

蔡壁如、陳椒華、台灣健康空氣行動聯盟、雲林健康空氣行動聯盟今天舉行「雲林麥寮港南碼頭開發天然氣LNG接收站，由台塑變更利用，經濟部工業局喪權辱國」記者會，針對近期六輕麥寮汽電公司提出新建兩部燃氣複循環發電機組，希望這兩部燃氣機組的發電量可以直接替換掉原本16部汽電共生廠所用的高汙染的燃煤發電，讓原本的兩部燃煤機組將如期除役。

蔡壁如說，雲林縣是氣候變遷和空污的受害者，近8年有6年空污第一，麥寮電廠就占了全縣5分之1汙染量，台塑的排碳量也占了全國4分之1，請台塑拿出良心，負起企業社會責任。

蔡壁如說，從2018年到2020年，台中市用煤量減少近4分之1，反觀雲林縣用煤不減，2020年度雲林縣用煤量1261萬公噸，已經快要追上中火所在地的台中市的1271.9萬，台塑六輕煤轉氣不能「抓小（麥電）放大（台塑化3廠16座燃煤汽電共生機組）」。

陳椒華表示，台塑石化股份有限公司16座機組的裝置容量是麥寮電廠3座機組的1.53倍，推估其燃煤量也比麥寮電廠來得多，更需要優先從燃煤轉燃氣，而且在麥寮港興建天然氣接收站，對當地人民或漁民也有環境衝擊，不應該在燃煤汙染還沒解決之前，把原先保留給雲林離島式基礎工業區新興區、台西區及四湖區的未來開發利益使用的「南公用碼頭預定地」，又撥給特定民營電廠售電使用，並力主麥寮港的天然氣接收站應優先使該工業區全面脫煤。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英補充，台塑六輕一年燃煤量約1千萬噸，其中麥寮電廠的燃煤使用量200萬噸，二氧化碳排放量約0.29億噸，另外還有16座汽電共生廠約使用800萬噸煤，估計有1.2億噸的二氧化碳排放。

施月英說，我國的排碳第一大戶就是台塑集團，同時也是國際知名的石化大廠，相較在國際許多石化大廠例如殼牌，都提出2050年的減碳及淨零排碳計畫，但是台塑至今尚未提出面對極端氣候的減碳策略，這是不愛台灣的企業，不配用「Formosa」當名字。

六輕傷害聯合求償自救會會長黃源河說，雲林在地癌症死亡高，燃煤之毒的後果已非常嚴重，呼籲經濟部與環保署要有所行動。

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